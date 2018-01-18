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Плохой, плохой сайт: Google накажет сайты с медленной загрузкой‍

Четверг, 18 Января 2018 12:59
Плохой, плохой сайт: Google накажет сайты с медленной загрузкой‍ Фото из открытых источников

Сайты, которые в своих мобильных версиях грузятся недостаточно быстро, будут наказаны поисковой машиной Google. Главный в мировой сети поисковик, как отмечается в официальном блоге корпорации "Гугл", будет заметно хуже ранжировать ресурсы, мобильные версии которых загружаются слишком медленно.

 

Согласно планам Google, сайты с медленной загрузкой вовсе не будут присутствовать на первой странице поисковой выдачи.

 

Речь идет именно о мобильной выдаче Google, которая, как отмечают компетентные эксперты, является приоритетной, так как все большее количество интернет-пользователей взаимодействует со всемирной паутиной преимущественно посредством мобильных девайсов.

 

"Люди чаще пользуются мобильными версиями сайтов, потому очень важно, чтобы адаптированные для экранов смартфонов странички не только содержали весь необходимый контент, но и загружались максимально оперативно — последнее особенно важно в условиях, когда скорость беспроводного подключения является невысокой или само по себе подключение не отличается стабильностью. Для того, чтобы улучшить поиск, мы пессимизируем медленные страницы в выдаче", — говорят представители корпорации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Google

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