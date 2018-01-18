Кому и сколько сидеть в тюрьме будут решать нейросети

В судебной системе Соединенных Штатов Америки появятся довольно существенные изменения, обусловленные развитием связанных с искусственным интеллектом технологий. В механизме вынесения судебных решений, в частности, будут задействованы нейросети.
Да, человечество упорно движется к тому варианту светлого будущего, в котором огромная часть интеллектуальной работы будет переложена на плечи кремниевого разума, который, как необходимо отметить, развивается семимильными шагами.
По словам ученых из расположенного в Вашингтоне Джорджтаунского университета, появление алгоритмов на основе нейросетей в судебной системе США повлияет исключительно на скорость, с которой будут рассматриваться дела, однако не повлияет на исход решений, который по-прежнему будет зависеть от людей.
"Нейросети помогут учесть все обстоятельства дел, то есть ускорят процесс их рассмотрения. Благодаря машинным алгоритмам мы сможем лучше учитывать такие факторы, как криминальная история подозреваемого, а также некоторые личностные характеристики", — говорят специалисты, успокаивая встревоженную общественность.
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