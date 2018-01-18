Бывший участник «Фабрики звёзд» требует заблокировать YouTube

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Актер и блогер Дмитрий Бикбаев, получивший некоторую известность благодаря шоу "Фабрика звезд — 7", обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать YouTube на территории Российской Федерации. По словам Бикбаева, американский видеохостинг грубейшим образом нарушает самые фундаментальные принципы свободы слова.

Заявление Дмитрия Бикбаева, датированное шестнадцатым января, содержит обвинение в беспричинном удалении каналов, выдвинутое против руководства YouTube. Сервис, по словам блогера, удаляет популярные у пользователей каналы без каких-либо предупреждений, чем в самой грубой степени ограничивает свободу слова и мысли, а также свободу творчества, поиска, получения, передачи и распространения данных, и прочие свободы. В общем, "Ютуб" — обитель тотальной несвободы.

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций приняли заявление Дмитрия Бикбаева и пообещали рассмотреть его до пятнадцатого февраля.

Вы уже, вероятно, догадались, что блогер потребовал заблокировать YouTube в России после того, как YouTube удалил его собственный канал — "ХайпNews".