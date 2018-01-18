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Корпорация Apple позволит отключать замедление старых iPhone

Четверг, 18 Января 2018 11:44
Корпорация Apple позволит отключать замедление старых iPhone Фото из открытых источников

Американская технокорпорация Apple анонсировала обновление для мобильной операционной системы iOS, которое разрешит пользователям деактивировать хак, понижающий производительность старых iPhone ради повышения их автономности.

 

Соответствующей информацией поделился с журналистами Тим Кук, глава "Эппл". По его словам, общественность неверно интерпретировала добрые намерения Apple, которая незначительно понижала производительность старых девайсов только для того, чтобы обезопасить их пользователей от разнообразных негативных эффектов, неминуемо возникающих по мере физического старения аккумуляторной батареи.

 

"Мы думали, что лучше немного понизить быстродействие, чем допускать ситуации, когда айфоны выключаются сами-собой просто потому, что старая батарея не выдает необходимый устройствам ток в моменты пикового энергопотребления", — говорит Кук.

 

Кук еще раз извинился за доставленные пользователям неудобства и отметил, что в грядущем обновлении iOS появятся функции расширенного управления энергопитанием. Пользователи, которые не могут мириться с искусственным замедлением системы, смогут на свой страх и риск отключить эту фичу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple

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