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Сколько времени россияне проводят в соцсетях, выяснили ученые

Четверг, 18 Января 2018 11:22
Сколько времени россияне проводят в соцсетях, выяснили ученые Фото из открытых источников

За шесть последних лет в Российской Федерации почти удвоилось количество граждан, которые пользуются социальными сетями. По данным, которые получили сотрудники "Левада-центра", осуществившие социологический опрос, половина из пользующихся соцсетями россиян проводит в них менее одного часа в день.

 

Четверть пользователей соцсетей, проживающих в РФ, сидят в "социалках" до четырех часов в сутки. Тяга к социальным сетям, как поясняют эксперты, может свидетельствовать о дефиците общения в реальном мире.

 

Согласно результатам опроса, соцсетями пользуются пятьдесят девять процентов совершеннолетних россиян. В 2011 году, для сравнения, этот показатель был на уровне тридцати пяти процентов.

 

Самые популярные среди граждан России соцсети — "ВКонтакте" (сайтом пользуются 65% российских пользователя соцсетей), "Одноклассники" (63%), Instagram (23%), Facebook (20%), "Мой мир" (9%), Twitter (7%) и "Живой Журнал" (1%).

 

Примечательно, что почти семьдесят процентов опрошенных граждан согласились с утверждением, согласно которому люди публикуют в Интернете слишком много личной информации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости соцсети

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