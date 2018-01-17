Фейковые новости будут искать при помощи блокчейн-технологий

Блокчейн — это не только криптовалюты или новые возможности в правовом регулировании, но и целая масса других технологий завтрашнего дня, которые, как уверены специалисты, изменят жизнь людей к лучшему. Одним из применений блокчейн-технологий является, например, поиск фейковых новостей.
Фейковые новости давно уже укоренились в глобальном информационном пространстве, при чем до такой степени, при которой они стали угрожать целым государствам. Тут достаточно вспомнить историю с исходом выборов сорок пятого президента США, который определялся в том числе и фальшивыми новостями.
В общем, явление достигло того масштаба, при котором человечеству необходимо в срочном порядке изобретать инструменты противодействия. И они, как вы уже догадались, уже в разработке.
Бывший технический директор "ВКонтакте" и экс-топ-менеджер "Телеграма" Антон Розенберг, разругавшийся с братом Павла Дурова и покинувший возглавляемую братьями команду, присоединился к порталу The World News, авторы которого планируют избавить мир от вредного воздействия фейковых новостей при помощи блокчейна и нейросетей.
"The World News будет обнаруживать любые манипуляции с новостями. Я участвую в проекте как консультант по масштабированию, то есть занимаюсь балансированием нагрузок и оптимизацией", — рассказал Розенберг журналистам.
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