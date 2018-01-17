Обнаружен простой способ "убить" iPhone

Баг в мобильной операционной системе iOS, под управлением которой работают девайсы Apple, позволяет "убить" любой смартфон iPhone, то есть заставить его зависнуть и перезагрузиться.
Об уязвимости рассказали авторы YouTube-канала EverythingApplePro, которые опубликовали соответствующий ролик (смотрите видео ниже).
Выяснилось, что существует последовательность символов, заставляющая айфон, на который она приходит в виде сообщения, зависнуть и не реагировать ни на что.
"Вы просто берете специальную ссылку и отправляете ее в сообщении. Когда сообщение будет доставлено на айфон, последний зависнет и перезагрузится. После перезагрузки девайс заработает, но ничего ведь не мешает повторить эту процедуру", — говорят авторы канала EverythingApplePro.
В общем, речь идет о достаточно серьезном баге, который может использоваться злоумышленниками с разнообразными целями — говорят эксперты. Корпорация Apple, очевидно, должна в кратчайшие сроки выпустить "заплатку", устраняющую эту опасную уязвимость. Но пока этого не произошло, всем владельцам айфонов следует остерегаться подозрительных сообщений.
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