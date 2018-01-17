Итоги года на вторичном рынке телефонов: исследование Avito

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По итогам 2017 года в России объем продаж мобильных телефонов на Avito превысил 1,6 млн единиц, а соответствующая категория стала самой популярной в разделе «Бытовая электроника». Cредняя стоимость устройств за год выросла на 1,5%.

Вторичный рынок мобильных телефонов занял существенные позиции даже на фоне продаж новых устройств – особенно по самым популярным маркам. Так, продажи наиболее популярного на Avito телефона – iPhone – составили около 20% аналогичного показателя новых телефонов Apple в стране1: в 2017 году на площадке было продано 743,2 тыс. iPhone. Средняя стоимость устройства составила 13,2 тыс. рублей – на 1,5% меньше, чем годом ранее. Вероятно, снижение стоимости смартфонов Apple связано с выходом флагманов iPhone X и iPhone 8: как правило, после поступления в продажу новинок модели предыдущих поколений теряют в цене на вторичном рынке.

Вторым среди продаваемых брендов телефонов стал Samsung: за 12 месяцев было приобретено 289,7 тыс. телефонов корейского производителя по средней цене 7,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Nokia: 78,9 тыс. купленных устройств при средней цене 3 тыс. рублей.

Средняя стоимость телефонов за год выросла на 1,5% и превысила 9,3 тыс. рублей. Однако в разрезе популярных марок подорожали только устройства Huawei и Samsung – на 16,5% и 10,7% соответственно. В отношении других производителей, напротив, отмечено снижение цен. Наиболее заметная отрицательная динамика характерна для телефонов LG (-20,7%), Lenovo (-19,6%) и HTC (-19,5%). Устройства Sony и Xiaomi, представленные в топ-5 по продажам, стали дешевле на 16,7% и 5,7% соответственно.