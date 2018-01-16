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"Запрет" любимого россиянами мультфильма прокомментировали в Роскомнадзоре

Вторник, 16 Января 2018 14:01
&quot;Запрет&quot; любимого россиянами мультфильма прокомментировали в Роскомнадзоре Фото из открытых источников

В руководстве Роскомнадзора обратили внимание на фейковую новость о запрете мультфильма "Трое из Простоквашино", одного из героев которого, почтальона Печкина, некие шутники объявили нацистом.

 

Представители ведомства отметили, что несмотря на тот факт, что новость очевидно фейковая, многие пользователи Сети приняли ее за чистую монету, так как технология, благодаря которой в информационное пространство "вбрасываются" подобные новости, была отточена до совершенства.

 

Ситуацию прокомментировал Александр Бражников, руководитель некоммерческой организации "Союз защитников информации".

 

"Мы в очередной раз убедились в том, что люди продолжают верить написанной информации, даже если она выглядит напрочь абсурдно. Фальсификация новостей — это целая индустрия, которая позволяет, например, блогерам, получать неплохую прибыль. Так что следует ожидать, что в обозримом будущем этот феномен будет становиться лишь все более масштабным", — цитирует Бражникова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

В Роскомнадзоре, тем временем, советуют пользователям Интернета проверять источники информации, прежде чем распространять эту самую информацию.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Роскомнадзор

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