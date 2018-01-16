Российский бренд увековечил последние 3 секунды баскетбольного матча СССР/США 1972 года на корпусе iPhone X

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Вдохновившись кинолентой «Движение вверх», российский бренд смартфонов Caviar, создал дизайн iPhone X, в котором увековечил в золоте последние 3 секунды баскетбольного матча СССР против США, состоявшегося в Мюнхене, на Олимпиаде 1972 года.

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил серию iPhone X «Легендарные Олимпийские Победы», посвятив дизайны трех смартфонов — культовым победам российских и советских спортсменов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Создатели коллекции рассказывают, что импульсом к созданию моделей стал фильм «Движение вверх» о баскетбольной сборной СССР. Вдохновляющая спортивная драма об исторической встрече баскетбольных сборных СССР и США на Олимпийских играх в 1972 году, обратила внимание дизайнеров Caviar на отечественные спортивные достижения разных лет. Итогом работы стала коллекция, в которой представлены дизайны смартфонов, посвященные трем знаковым победам всех времен: Золоту сборной СССР по хоккею 1992 года в Альбервиле, олимпийской победе в дзюдо Беслана Мудранова в 2016 году и, конечно, той самой, мюнхенской победе над американцами в 1972-ом.

Дизайны смартфонов представляют собой оригинальные стилистические переосмысления канонических элементов, характерных для того или иного вида спорта. В случае с дзюдо — это интерпретация кимоно, хоккейную тему дизайнеры раскрыли, обратившись к прочной защитной вратарской маске, а для телефона, посвященного баскетболу, был создан специальный дизайн, на котором изображена решающая схватка под кольцом, силуэты игроков противоборствующих команд выполнены из золота и титана, а композиционное решение передает напряженную динамику момента.

«Спасибо фильму «Движение вверх» за то, что напомнил нам, а многим — рассказал впервые о грандиозном спортивном достижении, которым гордится наша страна. История, рассказанная в фильме — это несомненно больше, чем спортивные хроники, это жизнеутверждающий и вдохновляющий пример триумфа воли, характера, братства, дружбы,чести и единства. Мы, в свою очередь, создали дизайн смартфона, посвященный этой победе сборной СССР, на нем мы изобразили исход финальной игры, когда сборная США по баскетболу впервые была повержена. Этот смартфон станет отличным подарком истинному любителю баскетбола!» — рассказывают о новой Олимпийской серии представители бренда.

Стоимость iPhone X от Caviar, посвященных Олимпийским победам, варьируется от 239 000 руб. до 259 000 руб.