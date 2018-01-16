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В рейтинге Master Lu смартфон Nubia Z17 обошел Huawei Mate 10 Pro

Вторник, 16 Января 2018 11:50
В рейтинге Master Lu смартфон Nubia Z17 обошел Huawei Mate 10 Pro Фото из открытых источников

Популярный в Китае бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов 2017-го года, в котором присутствуют некоторые новейшие девайсы, еще не успевшие засветиться в более распространенных синтетических тестах, например, в AnTuTu и Geekbench.

 

По данным портала hype.ru, устройством, которое набрало максимальный балл в рейтинге Master Lu, стал смартфон Nubia Z17. По итогам тестов этому девайсу удалось обойти даже таких производительных соперников, как Huawei Mate 10 Pro. Последний, будучи признанным практически идеальным андроид-смартфоном, набрал 167 467 баллов, а смартфону Nubia Z17 удалось набрать 167 988 баллов, что незначительно, но все-таки больше.

 

На третьей строке рейтинга Master Lu расположился HTC U11 — детищу тайваньского производителя смартфонов удалось набрать 163 707 баллов.

 

Следом за HTC U11 в таблице обозначен Nubia Z17S — у него 163 010 баллов. То есть, даже в менее производительном варианте, Z17 от Nubia все равно быстрее, чем, например, Google Pixel 2 XL, который расположен ниже со своими 160 381 баллами.

 

Samsung Galaxy Note 8 оказался всего лишь на шестом месте. У него, впрочем, не все так плохо, если посмотреть на цифры, потому что 160 313 баллов — это все равно довольно приличная производительность, которая в реальных задачах вряд ли уступает лидерам теста.

 

Реальная производительность, в общем-то, нормальная у всей десятки девайсов, представленных в рейтинге. Это, кроме перечисленных устройств, Honor V10, OnePlus 5T, Mi Mix 2 и Galaxy S8.

 

Большая часть лидеров бенчмарка Master Lu, как необходимо отметить, основана на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 835, которая все еще является топовым решением с отличными показателями. Есть в рейтинге, однако, и девайсы на базе другого SoC — Kingin 970. Характеристики которого на практике не слишком сильно отличаются от более именитого конкурента.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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