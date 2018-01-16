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Зачем роботам икать и кашлять?

Понедельник, 15 Января 2018 22:04
Зачем роботам икать и кашлять? Фото из открытых источников

Голосовые помощники, которые могут общаться с вами, такие как Алекса с Амазон, сегодня уже привычны. У роботов тоже могут быть разговорные способности - например, как у робота Pepper от Softbank и Jibo от Jibo Inc. А вот компания Robotics пытается сделать общение между роботами и людьми более естественным, делая поведение роботов похожим на человеческое. Но есть ли в этом смысл?

 

Недавнее исследование, проведенное учеными Женского Университета Ихва в Сеуле и Корейским Институтом роботов и конвергенции, выяснило, будет ли робот, который передает «свои» внутренние и внешние состояния с помощью рефлексивного поведения, воспринят как более человечный и обеспечит ли это более качественный сервис.

 

В исследовании участникам было показано три робота в пыльной среде. Один робот прокомментировал, что в воздухе была пыль, второй робот кашлял, а третий никак не реагировал. Участники оценили кашляющего робота как более реалистичного, и именно он понравился им больше остальных.

 

Затем участникам были представлены три робота, у которых сели батареи. Один робот прокомментировал, что у него разрядилась батарея, второй робот издал ворчащий звук голодного желудка, и третий робот совсем не реагировал. И здесь тоже робот, который издавал человеческие звуки, воспринимался лучше и больше нравился людям. 

 

Это исследование предполагает, что люди лучше воспринимают роботов, выражающих телесные звуки, чем если они вербализуют свои состояния или вообще не общаются. Речь не просто о звуках. А о «человеческом» поведении роботов. Насколько это будет учтено для наших будущих цифровых компаньонов? Означает ли это, что мы хотим, чтобы роботы икали и кашляли, чтобы более дружественно воспринимать их?

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Филингер Татьяна Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы

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