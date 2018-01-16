Замедляет ли Apple старые iPad? Мнение экспертов

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Американская технологическая корпорация Apple уже призналась в том, что действительно замедляет работу старых моделей смартфонов iPhone, однако эксперты, пытающиеся максимально разобраться в ситуации, все не унимаются — они выясняют, применяется ли подобная практика к планшетам iPad.

После многочисленных экспериментов, специалистам не удалось обнаружить доказательств искусственного замедления "айпэдов". То есть, слова "Эппл" о том, что "крылья подрезаются" исключительно "айфонам", похоже, соответствуют истине.

Старые "яблочные" смартфоны, напомним, замедляются при помощи программным твиков просто для того, чтобы их со временем "подгулявшие" аккумуляторные батареи смогли обеспечивать прожорливые девайсы питанием, и, соответственно, ситуации, в которых смартфон выключается из-за того, что изношенный аккумулятор не может поддерживать его работу при стрессовых сценариях использования, были невозможны.

У планшетов гораздо более емкие батареи, поэтому их износ ощущается в меньшей степени. В общем, у корпорации Apple нет поводов замедлять старые таблеты iPad, поэтому она этого и не делает.