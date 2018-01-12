Крупнейший в мире банк данных взломали за $8 и 10 минут‍

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Журналисты западного издания The Tribune провели эксперимент, в рамках которого сумели взломать крупнейшее в мире хранилище биометрических данных — базу данных Агентства Индии по уникальной идентификации.

Речь идет о банке данных, в котором содержится более миллиарда уникальных идентификаторов граждан. За каждым из номеров закреплены все конфиденциальные данные, какие только бывают — имена, адреса, номера телефонов, банковские счета и так далее.

Думаете, что для того, чтобы получить доступ к столь значимому хранилищу, журналистам пришлось долго учиться хакерскому искусству и строить суперкомпьютер? Нет, все гораздо более тривиально — они связались с каким-то анонимом в одном из околохакерских чатов и приобрели у него доступ к базе данных за восемь американских долларов.

Об опасности утечек биометрических данных не так давно рассуждал Александр Жаров, глава Роскомнадзора. Начальник цензурирующего Интернет ведомства просто-таки как в воду глядел, когда предупреждал о том, что собирать биометрические данные россиян очень опасно, так как итоговая база данных с большой вероятностью будет взломана.