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Взломать WhatsApp: Групповые чаты в мессенджере может прочитать любой желающий

Четверг, 11 Января 2018 14:02
Взломать WhatsApp: Групповые чаты в мессенджере может прочитать любой желающий Фото из открытых источников

В популярном интернет-мессенджере WhatsApp есть опаснейшая уязвимость — утверждают исследователи проблем информационной безопасности, которые выступили с соответствующим докладом на конференции Real World Crypto, состоявшейся в Швейцарии.

 

"Уязвимость в WhatsApp позволяет киберзлоумышленникам получать доступ к закрытым групповым чатам. Так что если вы пользуетесь ими для обсуждения каких-то конфиденциальных вопросов, то лучше прекратите", — цитирует издание The Verge специалистов.

 

По словам которых, брешь существует на серверной стороне приложения WhatsApp, то есть для того, чтобы воспользоваться уязвимостью, достаточно иметь доступ к серверу.

 

"Ни о какой конфиденциальности группы не может быть и речи, если в мессенджере существуют столь серьезные баги. Любой может получить доступ к закрытой переписке, а разработчики не спешат исправлять ситуацию", — комментируют новость компетентные эксперты.

 

Впрочем, теперь, когда информация о уязвимости появилась в свободном доступе, разработчикам WhatsApp придется все-таки залатать брешь, о которой идет речь. Они, кстати, пока что никак не прокомментировали баг.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости WhatsApp

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