CES 2018: Как будет выглядеть стриптиз в будущем?

Выставка потребительской электроники CES 2018, которая проходит на этой неделе в Лас-Вегасе, преобразила город — теперь он местами напоминает декорации к какому-нибудь "Бегущему по лезвию". Достаточно, например, зайти в стриптиз-клуб "Сапфир", где появились роботы-стриптизеры.
Да, мрачное будущее в стиле киберпанк, кажется, уже наступило. По крайней мере — в Лас-Вегасе, где любителям посмотреть на обнаженные женские тела предлагают понаблюдать за механическими танцовщицами, выполненными в нарочито пугающей стилистике. Взять хотя бы жуткие головы роботов, сделанные из CCTV-камер.
"Это всего лишь забавный эксперимент, который позволит нам привлечь новую аудиторию. Смотрите на роботов-стриптизеров как на дань толерантности или что-то вроде того, ведь они не задевают ничьих чувств", — говорят владельцы клуба.
Посетители "Сапфира", как необходимо отметить, в шоке — роботы, по их словам, выглядят слишком уж жутко, а движения машин напоминают кадры из лент фантастического кинематографа времен его зарождения. Впрочем, никто, вероятно, не удивится, если через пару лет появятся аналогичные роботы, но уже неотличимые от живых людей.
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