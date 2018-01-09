Турникеты с бесконтактной оплатой появятся на всех станциях метро в Москве

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В течение этого года на всех станциях Московского метрополитена появятся терминалы, позволяющие оплачивать проезд при помощи бесконтактных систем PayWave и PayPass. Соответствующей информацией с представителями прессы поделился Роман Латыпов, замначальника подземки по работе с клиентами и стратегическому развитию.

Латыпов говорит, что бесконтактными терминалами уже оборудованы восемьдесят шесть станций метро. В 2018 году такие терминалы появятся на всех станциях. Плюс, в некоторых местах, где уже есть системы PayPass и PayWave, новых терминалов станет больше.

"Системами PayPass и PayWave будут оснащены не все турникеты метро, потому что считывание банковских карт требует несколько большего количества времени, чем обработка обычных проездных. То есть, для того, чтобы в вестибюлях с большими турникетными линейками не было очередей, бесконтактные терминалы будут не везде", — добавил представитель метрополитена.

В наступившем году, напомним, московская подземка будет расширена двадцатью пятью новыми станциями и пятьюдесятью километрами линий. Плюс, в метрополитене появятся три новых депо.