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Детские гаджеты пользуются спросом перед новым годом в СЗФО

Среда, 27 Декабря 2017 15:06
Детские гаджеты пользуются спросом перед новым годом в СЗФО Фото из открытых источников

 По итогам двух первых недель декабря 2017 года в СЗФО продажи детских гаджетов приросли на 20% в количестве и на 15% в выручке относительно двух последних недель ноября 2017 года. Средний чек покупки увеличился на 2% до 4 170 рублей.

 

В ТОП-10 самых популярных детских гаджетов вошли очки виртуальной реальности HIPER VRQ+ с джойстиком, экшн-камера Denn DAC311 Full HD, экшн-камера Rekam A320 4K + WiFi, игровая приставка Dendy Junior 104 игры, игровая приставка Sega Magistr Titan2 400 игр, очки виртуальной реальности Smarterra VR3, квадрокоптер SPL Х5, приставка EXEQ RAY 5, приставка EXEQ FreeStyle +100 игр зеленая и игровая приставка Dendy Master 195 игр.

 

Марина Савкина, управляющий Северо-Западным филиалом Евросети: «Спрос на детские гаджеты постоянно растёт. Родители предпочитают покупать своим детям современные и технологичные устройства как в качестве помощников в учёбе, так и в качестве девайсов для развлечений. Мы же стараемся своевременно расширять свой ассортимент интересными новинками».

 

В канун Нового года Евросеть традиционно запускает выгодные акции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. С середины декабря и до 4 января 2018 года во всех магазинах сети действует акция, в рамках которой при покупке одного товара, покупатель получает моментальную скидку до 20% на второй товар. Специальные цены действуют на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, компьютерную и бытовую технику.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости продажи

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