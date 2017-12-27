Открыт предзаказ на новый экзоскелет ATOUN Model Y, созданный специально для медперсонала и строителей

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21 декабря начался прием предварительных заказов на новую модель носимого экзоскелета ATOUN Model Y, созданного одноименным подразделением японской корпорации Panasonic (смотрите видео ниже).

Новинка весит всего 4,4 кг, что на 40% меньше массы предыдущей модели ATOUN Model A (7,4 кг). Она отличается удобством посадки, более плавными движениями, повышенной мобильностью и прочностью. По мнению разработчиков, эти характеристики сделают ATOUN Model Y незаменимым помощником для медицинских работников и обслуживающего персонала, в ежедневные обязанности которого входит уход за больными и пожилыми людьми.

Экзоскелет ATOUN Model Y крепится на талии и поддерживает поясницу человека, когда тот приподнимает или перемещает тяжести, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Локационные сенсоры точно отслеживают движения пользователя в пространстве, встроенный алгоритм предугадывает дальнейшие действия, а двигатели синхронно их дублируют, снимая нагрузку на мышцы человека.

При создании новинки инженеры Panasonic коренным образом переработали дизайн существующей модели ATOUN Model A. Замена металлического каркаса полимерным, а также использование более компактных двигателей и батарей позволили существенно сократить массу устройства. В то же время, использование компонентов массового производства и упрощение процесса сборки сделали продукт более доступным по цене.

Текущие модели экзоскелетов ATOUN используются в строительстве, логистических центрах, на фабриках и сельскохозяйственных фермах. Перед выводом на рынок новая модель будет протестирована за рубежом. Первые 10 образцов ATOUN Model Y отправятся в Гонконг в строительную компанию Gammon Construction Limited в Гонконге, которая с февраля 2018 года начнет тестирование.

Продажи модели ATOUN Model Y начнутся в апреле 2018 года.