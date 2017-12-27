Открыт предзаказ на новый экзоскелет ATOUN Model Y, созданный специально для медперсонала и строителей

21 декабря начался прием предварительных заказов на новую модель носимого экзоскелета ATOUN Model Y, созданного одноименным подразделением японской корпорации Panasonic (смотрите видео ниже).
Новинка весит всего 4,4 кг, что на 40% меньше массы предыдущей модели ATOUN Model A (7,4 кг). Она отличается удобством посадки, более плавными движениями, повышенной мобильностью и прочностью. По мнению разработчиков, эти характеристики сделают ATOUN Model Y незаменимым помощником для медицинских работников и обслуживающего персонала, в ежедневные обязанности которого входит уход за больными и пожилыми людьми.
Экзоскелет ATOUN Model Y крепится на талии и поддерживает поясницу человека, когда тот приподнимает или перемещает тяжести, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Локационные сенсоры точно отслеживают движения пользователя в пространстве, встроенный алгоритм предугадывает дальнейшие действия, а двигатели синхронно их дублируют, снимая нагрузку на мышцы человека.
При создании новинки инженеры Panasonic коренным образом переработали дизайн существующей модели ATOUN Model A. Замена металлического каркаса полимерным, а также использование более компактных двигателей и батарей позволили существенно сократить массу устройства. В то же время, использование компонентов массового производства и упрощение процесса сборки сделали продукт более доступным по цене.
Текущие модели экзоскелетов ATOUN используются в строительстве, логистических центрах, на фабриках и сельскохозяйственных фермах. Перед выводом на рынок новая модель будет протестирована за рубежом. Первые 10 образцов ATOUN Model Y отправятся в Гонконг в строительную компанию Gammon Construction Limited в Гонконге, которая с февраля 2018 года начнет тестирование.
Продажи модели ATOUN Model Y начнутся в апреле 2018 года.
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