Госдума запросит у соцсетей разъяснения после закрытия аккаунтов Рамзана Кадырова

Блокировку аккаунтов Рамзана Кадырова в социальных сетях"Фейсбук" и "Инстаграмм" проверит комитет Госдумы.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи намерен запросить разъяснения у социальных сетей в связи с блокировкой аккаунтов главы Чечни.
"Мы выражаем надежду, что это событие будет публично прокомментировано представителями социальных сетей. Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова и информации", - сказал в понедельник глава комитета Леонид Левин.
"Мы рассчитываем, что такую информацию получим; если в ближайшее время она не будет представлена, обратимся с официальным запросом в социальную сеть с требованием разъяснить, на каких основаниях такие шаги были приняты", - предупредил он.
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