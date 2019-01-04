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«Африка Эко Рейс 2019»: Россияне в топ-10 на третьем этапе марафона!

Пятница, 04 Января 2019 12:11
«Африка Эко Рейс 2019»: Россияне в топ-10 на третьем этапе марафона! Фото из открытых источников

Из песков и дюн в камни и солончаки - третий этап ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2019» радикально сменил ландшафт. Караван ралли двигался из Агдала в Ассу, преодолев суммарно 415 км дистанции.

 

Высокие скорости и запутанная навигация, острые камни и скалистые утесы предгорья Атлас потребовали от пилотов и штурманов предельной концентрации и высокого мастерства пилотирования. Одной из изюминок маршрута стал проезд через русло Уед Драа, а главным ориентиром для навигаторов стали пирамидки из камней, размечающие трек.

 

В категории мотоциклов не было равных лидеру абсолютного зачета Алессандро Боттури.  Итальянский гонщик получает огромное удовольствие от африканского маршрута. Всего 2,5 минуты уступил лидеру норвежец Пал Андерс Улевальсеттер, а Симоне Агацци замкнул тройку сильнейших с отставанием в 18,5 минут от лидера.

 

Третий этап и третья победа Доминика Лауре и его штурмана Кристофа Креспо в автомобильном зачёте показывает, что экипаж всерьез намерен бороться за победу. Ближайший соперник – Жан-Пьер Струго уступает лидеру почти 17 минут в генеральной классификации.

 

Российские участники отлично справились со сложным этапом. Сергей и Александр Куприяновы показал 8-е время, поднявшись в топ-10 в абсолютном зачете.

 

Сергей Куприянов: "Помимо нас в гонке еще шесть экипажей на Багги OPTIMUS. Одна из машин сегодня оторвала переднее колесо. Не мы! Финишировала в итоге на трех. У нас все в порядке, проехали с хорошим результатом. Только одно колесо пробили, поменяли, и всё. Вкатываемся, прибавляем, уже начинаю чувствовать машину. А она тоже чувствует это, и не подводит!"

 

Алексей Титов с Андреем Русовым отметились серьезным прорывом в 11 позиций, финишировав на 10-м месте.

 

Алексей Титов: "Отличный день -  тяжелый, быстрый. Этап прошел без потерь по времени, так что проехали с хорошим результатом и наверстали частично то, что проиграли накануне. На трассе было очень много камней, поэтому к финишу остались практически без задних покрышек, но добрались и продолжаем наш путь в сторону Дакара."

 

Положительная динамика в позиционной расстановке сложилась на третьем этапе в команде «Газ Рейд Спорт». Лучший результат показал Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак, занявшие 17-е место.  Два грузовика команды под управлением Болеслава Левицкого и Михаила Шкляева закончили день на 25-й и 26-й позициях, а досадная поломка Евгения Суховенко/Евгения Павлова отбросила экипаж на 40е место.

 

Алексей Игнатов: "Сегодня мы смогли избежать проблем – технических и навигационных. Я бы даже сказал, что день прошел легко. Мы выбрали для себя невысокий темп, контролировали дорогу. Спецучасток был каменистый, много подбросов, трамплинов, часть опасностей была не прописана, поэтому приходилось ехать внимательно и осторожно. Были броды – раза три пересекали небольшие речушки. Основные проблемы составили нам экипажи категории Т3. Порядка 50 км мы ехали за одним из таких участников в пыли, постоянно сигналили ему Сентинелем, но он не давал обгонять, и даже наоборот, старался наращивать темп. Один раз, пытаясь обогнать их, чуть не попали в большую промоину – оттормозились с трудом. На второй попытке удалось все-таки совершить обгон. Из позитивных моментов этого дня можно отметить, что мы достаточно быстро преодолели  дистанцию и прибыли на бивуак в районе 4 часов дня.  Успели помыться, одеть футболки и насладиться теплым африканским солнцем!"

 

В итоговом протоколе после  трех дней гонки братья Куприяновы 10е, Титов/Русов – 16е, Игнатов/Чумак – 17е, Шкляев/Лагута – 20е, Суховенко/Павлов – 36е, Левицкий/Долгов – 39е.

 

Четвертый этап марафона пройдет по смешанному покрытию – участки песков и дюн будут чередоваться с каменистыми техничными участками.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт   Теги Новости
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