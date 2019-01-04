В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА

Джонатан Тэйлор, руководитель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), считает, что решение вопроса о статусе РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) может быть отложено до середины января без каких-либо проблем.
Тэйлор упомянул об этом в письме, которое получил паралимпийский пауэрлифтер из Великобритании Али Джавад.
В письме, в частности, сказано, что беспокойства, вызванные переносом заседания о статусе РУСАДА, являются абсолютно напрасными.
"Я отмечаю вашу обеспокоенность переносом заседания, но не вижу причин для этого. Считаю, что это дает российским властям еще одну возможность предоставить доступ к данным, собранным расположенной в Москве антидопинговой лабораторией. Эти данные очень важны, т.к. они позволят определить, против каких спортсменов должно быть открыто расследование", — цитирует Джонатана Тэйлора "Би-би-си".
Тэйлор отметил, что важны не сроки рассмотрения статуса РУСАДА, а сам факт того, что московская антидопинговая лаборатория готова предоставить данные.
"Какая разница, когда это произойдет — сегодня или на следующей неделе? Важен сам факт сотрудничества. Я уверен, что данные будут предоставлены в январе, и заседание о статусе РУСАДА будет проведено результативно", — отметил глава комитета по соответствию WADA, подчеркнув, что заседание намечено на 14-15 января.
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