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"Африка Эко Рейс 2019": Эрг Шегага и первые трудности у российских участников марафона

Четверг, 03 Января 2019 14:06
&quot;Африка Эко Рейс 2019&quot;: Эрг Шегага и первые трудности у российских участников марафона Фото из открытых источников

Второй этап марафона «Африка Эко Рейс 2019» провёл участников гонки по сложным пескам и дюнам марокканского эрга Шегага.  Организаторы обновили знакомый постоянным участникам ралли спецучасток, включив в маршрут LA MOMIE-FOUM ZGUID совершенно новый отрезок песков и дюн.

 

В меню дня значилось 434 км дистанции, из которых 431 км  гонщики прошли в зачет времени. Избежать многочисленных песчаных ловушек на пути к финишу удалось немногим.

 

В категории мотоциклов богатый опыт помог норвежцу Пал Андерсу Улевальсеттеру (КТМ) финишировать в лидерах этапа с  преимуществом в 1 мин 40 сек перед Алессандро Боттури (Yamaha) и в 17 минутах перед еще одним итальянцем Симоне Агаззи (Honda). Тем нем менее, в итоговой классификации после двух этапов лидирует Боттури.

 

В категории автомобилей победный дубль записывает на свой счет экипаж Доминика Лауре/Арно Деброна (Багги OPTIMUS). Он же лидирует в общем зачете по итогам двух дней. Второе время на этапе у Жан-Пьерра Струго/Франсуа Борсотто, а тройку лучших на этапе замкнул дуэт Филиппа Госселина/Давида Бонона, оба на Багги OPTIMUS.

 

Российский экипаж Сергея и Александра Куприяновых был близок к топ-10, но сложности в песках и потеря часа времени не позволили развить динамику, и экипаж финишировал 12-м.

 

Сергей Куприянов: «Мы привыкаем к машине. Багги после Камаза - это совсем другая история, а нам процесс тренировок приходится совмещать с гонкой, попробовать машину раньше не было возможности. Сегодня мы первый раз заехали в дюны. И закопались больше чем на час. Не могли тронуться на ровном месте. Машина закапывается в песок и не едет. Взяли у коллег из ГазРейдСпорт (они как раз ремонтировались рядом) ещё и их трапы (спасибо им), подложили, тронулись, и дальше уже не останавливались. Всё проехали хорошо, и самые большие дюны сегодняшнего дня - Эрг Шегага уже не вызвали у нас никаких проблем».

 

Алексей Титов в паре с Андреем Русовым сломали передний привод на спортивном Ford Raptor и добрались до финиша лишь 24-ми.

 

Алексей Титов: «Начало спецучастка было отличным, мы ехали очень динамично, хорошо прошли первую песочницу. Заехали во вторые пески эрга Шегага и там у нас оторвался передний привод. Оторвался в очень неудобном месте, где была высокая песчаная стенка и сдать назад уже было нельзя. Потеряли часа полтора, приходилось в полевых условиях ремонтировать. Всё остальное время ехали неплохо. На 80 км треснула задняя правая рессора, что повлияло на общую динамику, так как скорость пришлось замедлить».

 

Непростым выдался этот день для экипажей команды «ГАЗ Рейд Спорт».  С наименьшими потерями времени на финише оказались Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак, показав 22е время, и следом на 23-ей позиции финишировал грузовик Михаила Шкляева/Александра Лагуты. Почти с наступлением темноты на Бивуак примчался экипаж Евгения Суховенко/Евгения Павлова, который провел на трассе 9,5 часов! Из них по словам штурмана, копали несколько раз и довольно долго.

 

Неудачно сложился этап для Болеслава Левицкого и его напарника Станислава Долгова. В дюнах на их грузовике срезало левую переднюю полуось, когда пришлось резко уворачиваться от застрявшей внизу дюны машины. Пилот и штурман потратили немало драгоценного времени на замену. Его то и не хватило, чтобы пройти трассу до темноты. За 150 км до финиша организаторы по нормативу времени закрыли  контрольный пункт, и экипаж вынужден был пройти финальную часть дистанции по асфальту, за что им будет начислен временной штраф в классификации.

 

На третьем этапе участников ждут новые испытания. На этот раз темп возрастет, а трасса будет жесткой, каменистой и сложной в навигации!

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт   Теги Новости
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