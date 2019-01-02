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Стартовал ралли-марафон "Африка Эко Рейс 2019": до Дакара 6057 км

Среда, 02 Января 2019 15:32
AFRICA ECO RACE 2019: Разминка боем: до Дакара 6057км! Фото из открытых источников

Первый день Нового 2019 года участники «Африка Эко Рейс 2019» начали рано утром в Надоре, куда с юга Франции прибыл паром ралли. После насыщенной программы на пароме, включающей брифинги, тренинги по навигации и безопасности, таможенные формальности и т.д, первый этап стал отличной разминкой для пилотов и особенно штурманов.

 

В этом году спортивный директор гонки Рене Метдж сделал в общей концепции гонки акцент именно на навигации.

 

Путь в Дакар, до которого гонщикам предстоит пройти 6057 км за 12 дней гонки, открыл первый этап NADOR-LA MOMIE. 648 км общей дистанции, включая 91 км спецучастка.

 

Спецучасток включал множество новых дорог со сложной навигацией, а пилоты смогли вкатиться в гонку на гравийных каменистых дорогах с техничными проходами. Среди опасностей в этот день были острые камни и опасные сбросы и ступени. После финиша участников ждал протяженный лиазон около 500 км до первого бивуака в La Momie – места, получившего такое название после проведенных здесь съемок фильма «Мумия».

 

Победителем этапа в категории мотоциклов стал Алессандро Боттури на заводском Yamaha. Итальянец опередил опытного норвежца Пол Андрерса Улевальсеттера на 6 минут благодаря безошибочной навигации.

 

В категории автомобилей неожиданную победу на спецучастке вырвал французский дуэт Доминика Лауре/Кристофа Креспо за рулем Багги OPTIMUS. Этот экипаж выступал в марафоне и в прошлом году, отметившись победой на сложном спецучастке Амоджар-Акжужт. В топ-3 вошли еще две Багги под управлением Доминика Озье, открывающего канал гонки на этом этапе и Жерара Давида, оба на Багги OPTIMUS.

 

Первый полноприводным внедорожником на этапе, вошедшим в десятку сильнейших, стал российский дуэт Алексея Титова/Андрей Русова за рулем Ford F-150. Россияне стали 8-ми в абсолюте и первыми в категории Т2.

 

Алексей Титов: «Этап прошел хорошо. Мы вкатились и проехали дистанцию без ошибок. Спецучасток был очень быстрым и техничным, как и в прошлом году. Получаю большое удовольствие от автомобиля и управления. Изменения, которые внесли в машину, в частности, перенос бака в салон, а также улучшенные настройки подвески, сделали автомобиль более комфортным, мягким и понятным в управлении».

 

В первой двадцатке оказались еще три российских экипажа. Два прототипа Т1 команды «ГАЗ Рейд Спорт» финишировали на 13-й (Евгений Суховенко/Евгений Павлов) и 16-й (Алексей Игнатов/Дмитрий Чумак) позициях соответственно. С 18-м временем проехали первый этап Сергей и Александр Куприяновы за рулем Багги OPTIMUS.

 

Сергей Куприянов: «Первый финиш есть! Надо было вкатиться и привыкнуть к абсолютно новой машине, поэтому ехали очень аккуратно и не форсировали события. Пока всё по плану!»

 

В категории грузовиков лидерами дня стали бельгийцы – экипаж на IVECO под управлением Игоря Бувенса. Второй с отставанием финишировала португальская пилотесса Элизабет Жасинту со своими верными штурманом и механиком на MANe, а вот экипаж-соло в лице опытнейшего чеха Томаса Томечека преодолел спецучасток с третьим временем за рулем TATRA. Два грузовика команды «ГАЗ Рейд Спорт» финишировали на 5-й (Левицкий/Долгов) и 6-й (Шкляев/Лагута) позициях в классе.

 

Михаил Шкляев: «Дорога отличная, в меру сложная, и коварная. К счастью, на трассе было не жарко. Очень много камней, но мы хорошо подобрали  резину и давление, поэтому проехали без проблем и экстрима. Это только первые километры, впереди еще очень длинная дистанция».

 

Александр Лагута: «Легенда очень понравилась, никаких вопросов не было, все позиции бились четко. Немного не хватало информации по опасным местам, кое-где помогали следы, кое-где ехали глазами».

 

2 января 2019 г. караван продолжит покорять марокканские трассы. Спецучасток будет включать первые пески и дюны.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт   Теги Новости
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