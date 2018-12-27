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Черышев раскрыл, когда перейдет в российский клуб из испанской «Валенсии»

Четверг, 27 Декабря 2018 14:12
Черышев раскрыл, когда перейдет в российский клуб из испанской «Валенсии» Фото из открытых источников

Российский и испанский футболист Денис Черышев, в данный момент выступающий за ФК "Валенсия" в качестве полузащитника, рассказал о своих планах на будущее и не исключил переход в российский клуб. О намерениях Черышева стало известно информационному порталу "НьюИнформ".

 

Полузащитник "Валенсии" (Испания) отметил, что в будущем не исключает своего возвращения в Российскую премьер-лигу. Любовь к российскому футболу пробудилась у него после того, как завершился Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году провела Россия.

 

В настоящее время Черышев полностью доволен сложившимся состоянием дел и игрой в испанском клубе, однако в будущем, через два или три года, он может попробовать себя в России.

 

"Не в следующем году, а, возможно, через два-три года, я могу вернуться в Российскую премьер-лигу", — заявил крайний полузащитник в одном из недавних интервью.

 

В этом сезоне Денис Черышев отыграл за испанскую "Валенсию" полтора десятка матчей, в которых сумел забить один гол, а также провести две результативные передачи.

 

В своей карьере, как стоит отметить, Черышев выступал преимущественно за испанские футбольные клубы — это, в частности, "Валенсия", а также "Вильярреал", "Севилья" и "Реал".

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Футбол
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