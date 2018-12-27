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ТОП-5 самых ярких скандалов в мире российского спорта

Четверг, 27 Декабря 2018 12:52
ТОП-5 самых ярких скандалов в мире российского спорта Фото из открытых источников

2018-й год был очень богатым не только на важные спортивные события, но и на громкие спортивные скандалы, которых только навскидку можно вспомнить с десяток. Эксперты издания Nation News выбрали самые интересные скандалы из мира спорта.

 

Начать стоит с "ледовой войны" — так фанаты фигурного катания окрестили противостояние, которое в уходящем году развернулось между поклонниками отечественных фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

 

Второй громкий скандал — так называемое "мамаево кокорище" — так назвали драку, устроенную футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в Москве. Пострадали чиновник из Минпромторга и водитель ведущей Первого канала, а футболисты в итоге оказались за решеткой, где и находятся до сих пор. У этой истории так много интересных деталей, что она вполне могла бы стать основой для какого-нибудь остросюжетного фильма.

 

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд, прокомментировавший историю с Кокориным и Мамаевым специально для NN, отметил, что невоспитанность, к сожалению, является крепко укоренившимся в российском футболе явлением.

 

"Я очень возмущен ситуацией, которая сложилась в российском футболе. Мало того, что играть нормально не могут, так еще и устраивают скандалы. Что касается Кокорина и Мамаева, то пусть суд решит, как их наказывать", — отметил Рейнгольд.

 

Среди прочих скандалов нужно вспомнить бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, завершившийся "месивом" после поединка, проукраинское видео хорватского футболиста Домагоя Виды, записанное во время ЧМ-2018, а также скандал с участием футболиста Дениса Глушакова, который отправился в баню в компании любовницы и стал героем всех новостей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости скандалы
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