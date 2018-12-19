Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Фото из открытых источников

Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги.

"Виталий Мутко принял решение уйти с должности президента Российского футбольного союза", — говорится на официальной странице организации в микроблогинговом сервисе Twitter.

Мутко, напомним, был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх (в любом качестве) год назад — соответствующее решение приняли члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

После того, как стало известно о решении МОК навсегда отстранить Мутко от участия в Олимпийских играх, появились сведения о реакции на это самого Мутко — он заявил, что будет добиваться пересмотра решения МОК путем подачи иска в Спортивный арбитражный суд. При этом, Мутко пообещал покинуть пост главы РФС на шесть месяцев.

Предполагалось, что пост Мутко достанется Александру Дюкову, председателю совета директоров петербургского ФК "Зенит", но согласно последним данным, исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза стал Прядкин, глава РПЛ.

Виталий Мутко был руководителем РФС с 2015-го года, плюс, он руководил организацией в период 2005-2009 годов.