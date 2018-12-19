Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Среда, 19 Декабря 2018 13:22
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Фото из открытых источников

Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги.

 

"Виталий Мутко принял решение уйти с должности президента Российского футбольного союза", — говорится на официальной странице организации в микроблогинговом сервисе Twitter.

 

Мутко, напомним, был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх (в любом качестве) год назад — соответствующее решение приняли члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

 

После того, как стало известно о решении МОК навсегда отстранить Мутко от участия в Олимпийских играх, появились сведения о реакции на это самого Мутко — он заявил, что будет добиваться пересмотра решения МОК путем подачи иска в Спортивный арбитражный суд. При этом, Мутко пообещал покинуть пост главы РФС на шесть месяцев.

 

Предполагалось, что пост Мутко достанется Александру Дюкову, председателю совета директоров петербургского ФК "Зенит", но согласно последним данным, исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза стал Прядкин, глава РПЛ.

 

Виталий Мутко был руководителем РФС с 2015-го года, плюс, он руководил организацией в период 2005-2009 годов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости мутко
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
Чемпионат мира в России назвали ненастоящим Чемпионат мира в России назвали ненастоящим Арсен Венгер, экс-тренер лондонского "Арсенала", назвал Чемпионат мира 2018-го года "ненастоящим". ЧМ-2018, по словам бывшего главного тренера "Арсенала", напоминал чемпионат Европы, а не мундиаль. "Будем надеяться, что в Катаре пройдет…
Сборная России осталась вне элиты Лиги наций Сборная России осталась вне элиты Лиги наций Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций и упустила шанс подняться в элитный дивизион турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла вечером во вторник, 20 ноября, в…
Тренер олимпийской чемпионки Егорян объяснил ее слова о «тупых детях» Тренер олимпийской чемпионки Егорян объяснил ее слова о «тупых детях» Российская фехтовальщица Яна Егорян, двукратный золотой призер Олимпийских игр, сказала в интервью "Матч ТВ", что ни за что не стала бы тренировать детей, т.к. они "тупые". Скандальное высказывание спортсменки прокомментировал…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.