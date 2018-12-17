Знакомство с киберспортом. Что стоит знать о киберспорте?

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В последнее время киберспорт начал приобретать все большую популярность. И неудивительно, что многие люди хотят приобщиться к популярной дисциплине. В этой статье мы попытаемся разобраться в наиболее популярных киберспортивных соревнованиях, где отыскать расписание матчей CS GO, DOTA 2, а заодно детальнее ознакомимся с самим понятием «киберспорт».

В первую очередь, стоит отметить, что киберспортивные соревнования едва ли можно назвать новым веянием. Впервые подобные мероприятия были проведены еще в далеком 1997 году. Однако массовое распространение получили только сейчас. Более того, в отдельных странах мира киберспорт является официально признанной спортивной дисциплиной, а наиболее успешные ее представители могут похвастаться немалыми денежными вознаграждениями за свои достижения.

Сейчас существуют несколько наиболее популярных дисциплин, внимание к которым уже на протяжении многих лет неустанно растет. В жанре «шутер» наибольшей популярностью пользуется знакомая многим игра Counter-Strike. Она привлекает геймеров своей тактической составляющей, а также высокой динамикой. Игроки здесь сражаются в командах по пять человек и успех зависит не только от личных умений спортсменов, но и от слаженных командных действий.

Расписание матчей CS GO

Любителей же стратегий в жанре «фэнтези» обязательно заинтересуют такие игры, как DOTA 2 и League of Legends. Эти игры также не дают заскучать зрителям. Ведь в любую секунду события на поле боя могут кардинально измениться при правильном и неожиданном для соперника подборе умений.

Если вы всерьез задумались окунуться в мир киберспорта или даже попытать удачу на ставках, вы должны понимать, что киберспорт – это такое же спортивное состязание, как условные футбол или баскетбол. Здесь также успех зависит от класса команды и ее подготовленности к соревнованию. Поэтому для того, чтобы полностью влиться в этот процесс стоит следить за турнирами, а вместе с тем и за уровнем тех или иных участников. Ну и, конечно же, досконально изучить правила и другие аспекты игры.

Не стоит распыляться на все заинтересовавшие вас игры сразу. Лучше отдать предпочтение какой-либо одной и попытаться максимально четко разобраться во всех ее составляющих. Только так вы сможете погрузиться в киберспорт полностью и осознать все его очарование. А вместе с тем вы легко сможете стать экспертом в набирающем популярность действе.