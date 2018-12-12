СМИ: Летом «Зенит» отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей

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Летом 2018-го года руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" отказалось от приобретения защитника клуба "Рубин" Егора Сорокина. Причиной отказа, по данным Федерального агентства новостей, стали слишком высокие запросы игрока.

Трансфер Сорокина, осенью получившего вызов в российскую сборную, мог обойтись "Зениту" в тридцать миллионов рублей. Источник ФАН говорит, что трансфер не был одобрен руководством петербургского ФК из-за слишком высокой зарплаты, которую потребовали представители Сорокина.

"Они просили пятьдесят тысяч евро в месяц, то есть, шестьсот тысяч евро в год — это сумма показалась руководству "Зенита" слишком большой", — сообщил источник ФАН, уточнив, что от подписания контракта отказался Вячеслав Малафеев, заместитель спортивного директора футбольного клуба "Зенит".

В данный момент Егор Сорокин снова находится в области интересов "Зенита", но согласно контракту футболиста с "Рубином", отступные за него составляют семь миллионов евро.

Сорокин играет за "Рубин" с 2014-го года. В этом сезоне он провел шестнадцать матчей и суммарно забил четыре гола, два из которых пришлись в ворота сине-бело-голубых.