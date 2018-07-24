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Ракетка, стол и мячик - главные атрибуты настольного тенниса

Вторник, 24 Июля 2018 14:12
Ракетка, стол и мячик - главные атрибуты настольного тенниса Фото из открытых источников

О том, что спорт полезен, много говорить не надо, и об этом знает каждый. Есть множество секций, в которые можно отправиться самим или отдать своего ребенка. Например, настольный теннис, не так давно ставший спортивной дисциплиной, а не просто развлечением.

 

Для занятий настольным теннисом не требуется какой-то специфический или особо дорогостоящий инвентарь и большие площадки, как, например, для большого тенниса. Заниматься этим видом спорта можно даже в домашних условиях. Для него потребуется всего лишь теннисный стол, сетка, ракетка и мячик, и, конечно же, желание постичь новое для тех, кто еще не знаком с настольным теннисом. 

 

В первую очередь нужно позаботиться о хорошей ракетке для тенниса, поскольку она является главным атрибутом для игры. Что касается ракеток, то купить можно ракетки для настольного тенниса здесь. Даже если ракетка нужна не для профессионала, она должна быть качественной, чтобы во время игры от нее не отлетали части и не травмировали игроков. Если ракетка выбирается для профессионала, то тут уже есть несколько критериев, которые стоит учитывать. 

 

Во-первых, нужно определиться с видом ракетки: атакующая или защитная (OFF или DEF). 

 

Во-вторых, нужно смотреть на «звёздность» ракетки: чем больше звезд, тем более профессиональной считается ракетка. Ракетки с 4-мя и 5-ю звездами имеют сменное покрытие, которое можно менять в зависимости от стиля игры, и предназначаются они для профессиональных игроков.  

 

В-третьих, важным критерием является покрытие, от которого, собственно, зависит игра. Чем качественнее будет покрытие, тем увереннее будет чувствовать себя игрок, тем лучше будут его удары.

 

Кроме ракеток, безусловно, понадобиться стол для тенниса. Можно, конечно, использовать и другую горизонтальную поверхность, но только в том случае, если речь идет о баловстве, а не о спорте. Стандартный теннисный стол имеет длину 274 сантиметра, ширину 152 с половиной сантиметра и высоту 76 сантиметров. На середину стола крепится сетка высотой 15,25 сантиметров, через которую происходит перебрасывание теннисного мячика. В зависимости от материала, из которого изготовлен стол, он может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. 

 

В качестве, так сказать, расходного материала используются теннисные мячики, прочность и долговечность которых зависит от материала. Чем качественнее материал, тем дороже будут стоит мячи, но и прослужат они гораздо дольше. Для любителей или начинающих спортсменов подойдут шарики подешевле, поскольку они стоят не так дорого, расходятся быстро, соответственно, их не так жалко будет выбросить.

 

Если все это у вас уже есть в наличии, то самое время учиться теннису. Ведь кто знает, может в каждом из нас дремлет будущий соперник для китайских победителей в настольном теннисе.

 

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Ванько Ольга Опубликовано в Спорт   Теги теннис стол игра
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