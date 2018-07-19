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Футбол как повод для общения: Viber подводит итоги Чемпионата мира

Четверг, 19 Июля 2018 16:07
Футбол как повод для общения: Viber подводит итоги Чемпионата мира Фото из открытых источников

Россия говорит «Au revoir!» иностранным болельщикам и поздравляет страну-победителя Францию, которая одержала блестящую победу над Хорватией со счётом 4-2. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Первый Чемпионат мира в России стал прекрасным поводом для общения. Специально для этого события Viber разработал новые интересные возможности для болельщиков по всему миру.  Чат-боты, тематические стикерпаки и сообщества позволили любителям спорта принять участие в обсуждениях любимых команд, делиться впечатлениями и даже испытать свои силы в предсказании результатов матчей, прошедших в 11 городах страны.

 

Активнее всего в период чемпионата в приложении Viber общались пользователи из России, Греции, США, Украины, Хорватии, Филиппин. Наибольшей популярностью во всем мире пользовались дополнения для чатов Viber: GIF Tenor и «Таблицы лидеров». В топ самых популярных сообществ Viber вошли Championat.com в России, Украине и Беларуси, Allez les bleus во Франции и 90min fanvoice в США.

 

В период чемпионата на чат-бот World Football 2018 подписалось более 4,3 млн человек, которые сделали 42 млн прогнозов за 64 матча. По результатам прогнозов Viber разыграл следующие призы: 1,8 млн стикерпаков, купоны Viber Out на общую сумму 200 тысяч долларов и более 3 тысяч фильмов в формате HD в Rakuten TV. Пользователи Viber взаимодействовали с «футбольным» ботом 194 млн раз. Точность прогнозов составила 53%, а наибольшее число успешных прогнозов было зарегистрировано во время матча между Германией и Швецией – 27%. 

 

Автором наиболее точных прогнозов стал пользователь из Болгарии Деян Янков, набравший 112 баллов. В награду Деян получил статус «Лучший футбольный  фанат мира» и VIP-поездку на двоих на стадион Камп Ноу на матч El Clásico между ФК Барселона и Реал Мадрид.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости Viber
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