Футбол как повод для общения: Viber подводит итоги Чемпионата мира

Фото из открытых источников

Россия говорит «Au revoir!» иностранным болельщикам и поздравляет страну-победителя Францию, которая одержала блестящую победу над Хорватией со счётом 4-2. Подробнее - в материале Planet Today.

Первый Чемпионат мира в России стал прекрасным поводом для общения. Специально для этого события Viber разработал новые интересные возможности для болельщиков по всему миру. Чат-боты, тематические стикерпаки и сообщества позволили любителям спорта принять участие в обсуждениях любимых команд, делиться впечатлениями и даже испытать свои силы в предсказании результатов матчей, прошедших в 11 городах страны.

Активнее всего в период чемпионата в приложении Viber общались пользователи из России, Греции, США, Украины, Хорватии, Филиппин. Наибольшей популярностью во всем мире пользовались дополнения для чатов Viber: GIF Tenor и «Таблицы лидеров». В топ самых популярных сообществ Viber вошли Championat.com в России, Украине и Беларуси, Allez les bleus во Франции и 90min fanvoice в США.

В период чемпионата на чат-бот World Football 2018 подписалось более 4,3 млн человек, которые сделали 42 млн прогнозов за 64 матча. По результатам прогнозов Viber разыграл следующие призы: 1,8 млн стикерпаков, купоны Viber Out на общую сумму 200 тысяч долларов и более 3 тысяч фильмов в формате HD в Rakuten TV. Пользователи Viber взаимодействовали с «футбольным» ботом 194 млн раз. Точность прогнозов составила 53%, а наибольшее число успешных прогнозов было зарегистрировано во время матча между Германией и Швецией – 27%.

Автором наиболее точных прогнозов стал пользователь из Болгарии Деян Янков, набравший 112 баллов. В награду Деян получил статус «Лучший футбольный фанат мира» и VIP-поездку на двоих на стадион Камп Ноу на матч El Clásico между ФК Барселона и Реал Мадрид.