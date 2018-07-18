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На Парусную регату СПбГУ приедут 30 студенческих команд из девяти стран мира

Среда, 18 Июля 2018 10:56
На Парусную регату СПбГУ приедут 30 студенческих команд из девяти стран мира Фото из открытых источников

В этом году Парусная регата СПбГУ впервые станет международной и соберет рекордное количество участников: в Петербург приедут 20 команд из 15 российских вузов и 10 команд из университетов Великобритании, США, Китая, Франции, Голландии и Литвы.

 

Они будут отстаивать честь своих alma mater на единственной в городе студенческой парусной регате, а выпускники СПбГУ разных лет и специальностей поборются за специальный приз «Гонки выпускников». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Парусная регата, которая проводится по инициативе Ассоциации выпускников СПбГУ, призвана поддержать развитие спорта в студенческой среде и объединить лучшие университеты России и мира. В этом году в гонке будет участвовать вдвое больше команд, чем в прошлом году. Среди них спортсмены из МГУ, МФТИ, МИСиС, ВШЭ, ЮФУ, ДГТУ, ЮУрГУ, ИТМО, НГУ имени Лесгафта, СПбПУ, ЛГУ имени Пушкина и других ведущих российских вузов, а также из Университета Беркли (США), Амстердама (Нидерланды), Вильнюса (Литва), Циндао (Китай), Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и бизнес-школы EDHEC (Франция). Многие из них участвуют в турнире, проходящем с 2016 года, уже не в первый раз.

 

«Мы хотим, чтобы Парусная регата СПбГУ в этом году запомнилась всем участникам и гостям как начало сотрудничества студентов из разных стран, инициатором которого стали первый университет России и его выпускники. Как глобальное сообщество, мы понимаем, насколько важно создавать и развивать такие связи в современном мире, и очень рады, что эта идея нашла такую масштабную поддержку», — подчеркнул президент Ассоциации выпускников СПбГУ Андрей Якунин.

 

Регата откроется 1 августа торжественной церемонией в Петровском зале СПбГУ и продлится четыре дня. До 3 августа будут идти соревнования студенческих экипажей, а 4 августа состоятся «Гонка выпускников» и церемония награждения. В закрытии регаты примут участие представители администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, федераций и клубов парусного спорта, руководство Университета и Ассоциации выпускников СПбГУ.

 

Парусная регата СПбГУ пройдет в яхт-клубе на Крестовском острове. За зрелищными гонками в акватории Невской губы зрители смогут наблюдать с удобной современной набережной. Интересно, что в борьбе за главный приз будут участвовать не только студенты: на «Гонке выпускников» под парусами с гербом alma mater пройдут выпускники разных лет и специальностей. Организационный сбор перечисляется на проекты и программы Ассоциации выпускников СПбГУ для поддержки талантливых студентов и молодых ученых Университета.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги СПбГУ Новости
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