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Лучшие футбольные камбэки

Вторник, 17 Июля 2018 16:22
Лучшие футбольные камбэки Фото из открытых источников

Футбол – это игра, покорившая сердца миллионов жителей земного шара. Множество болельщиков обожают этот вид спорта хотя бы за то, что от любой команды во все времена можно было ожидать удивительных результатов. И таких моментов в футбольной истории десятки, а может даже и сотни.

 

Отдельные сайты по анализу футбольных матчей уверяют своих пользователей, что могут угадать исход поединка в большинстве случаев. К примеру, robo-win.ru обещает своим пользователям 83% точных прогнозов. Но исход матча, о котором мы сейчас вспомним, вряд ли смог бы предугадать даже гений футбола. В 1/8 финала в Кубке английской лиги 2012 года «Арсенал» приехал в гости к «Редингу». И начало матча лондонцев не могла порадовать – уже к 20 минуте «канониры» проигрывали со счетом 3-0. На 37-й минуте в копилку середняка добавился еще один гол, и фанаты «Рединга» начали праздновать победу. Как оказалось, решение было недальновидным.

 

Что бы не сказал Арсен Венгер своим подопечным во 2-м тайме, это подействовало, и в продолжении встречи на поле была только одна команда. «Арсенал» довел счет до 4:4, перевел матч в экстра-тайм, где уже окончательно додавил соперника. Общий счет встречи был больше схож на хоккейный – 5:7 в пользу лондонского клуба. Многие тогда отметили, что «Рединг» был далеко не самой сильной командой, а потому «Арсенал» просто доказал свое физическое превосходство.

 

Говоря о лучших камбэках, большинство футбольных фанатов обязательно вспомнят о знаменитой стамбульской ночи – финале Лиги Чемпионов между итальянским «Миланом» и английским «Ливерпулем». Это был незабываемый вечер, хотя после первого тайма фанаты английского клуба едва ли могли согласиться с таким суждением. Их команда проигрывала со счетом 3:0.

 

Однако с наступлением продолжения встречи с трибун загудел легендарный ливерпульский гимн «You’ll never walk alone», распеваемый фанатами, который буквально окрылил англичан. Всего за 6 минут игрового времени (с 54 по 60 минуту) «Ливерпуль» сравнял счет. А после устоял перед более сильным соперником и довел матч до пенальти. В серии 11-метровых англичане оказались сильнее и смогли вписать свое имя в историю футбола.

 

Последним матчем, на который хотелось бы обратить внимание, станет еще один финал Лиги Чемпионов. Это встреча между двумя представителями мадридского дерби «Реала» и «Атлетико» в 2014 году. В то время «матрасники» имели, возможно, наибольшие шансы завоевать престижный европейский трофей. На 36-й минуте защитник «Атлетико» Диего Годин во время розыгрыша стандарта красиво перекинул кипера «Реала» Икера Касильяса и вывел свою команду вперед.

 

Такой счет продлился почти до самой концовки матча. На 93-й минуте игроки «Реала» заработали штрафной, который был их последним шансом сравнять счет. И они им воспользовались. А точнее, нынешний капитан «сливочных» Серхио Рамос, который с довольно серьезного расстояния смог попасть ударом головой в самый угол ворот. Счет 1:1 перевел игру в экстра-тайм. В дополнительное время «Реал» легко закончил начатое. Еще три безответных гола Бэйла, Марсело и Роналду поставили жирную точку в этой игре, а кубок Лиги Чемпионов отправился в королевскую часть Мадрида.

 

Это лишь три матча, которые показывают, что в футболе возможно все. На самом деле, их куда больше. Однако, едва ли хватит статьи, чтобы упомянуть о каждом из них.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Спорт   Теги спорт Футбол
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