Яндекс определил, за кого болели россияне на чемпионате мира по футболу

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По случаю Дня эмодзи аналитики компании изучили статистику лайков, смайликов и флагов, которые отправляли пользователи, следившие за турниром на Яндексе. Подробнее - в материале Planet Today.

Выяснилось, например, что в финале чемпионата мира по футболу большинство россиян болело за французов, а самая любимая иностранная сборная в стране — это команда Сербии. Кроме того, аналитики определили самые эмоциональные матчи, а также самые радостные и огорчающие моменты чемпионата.

Всего за время чемпионата люди отправили больше 100 миллионов эмодзи. Активнее всего болельщики выражали свои чувства во время матчей сборной России. Игра Франции с Хорватией в финале турнира оказалась лишь на пятом месте по числу отправленных эмодзи. О том, что большинство россиян болело за французов, говорит соотношение отправленных эмодзи-флагов двух стран: только 39% из них были хорватскими.

Кроме отечественной сборной в пятёрку фаворитов россиян вошли Сербия, Япония, Колумбия и Франция. Меньше всего болели за Польшу, Саудовскую Аравию, Коста-Рику, Швейцарию и Австралию.

Кроме флагов люди отправляли эмодзи, выражающие радость, печаль, гнев и так далее. Самыми эмоциональными были матчи с участием сборной России: больше всего улыбающихся эмодзи отправили во время игры с Саудовской Аравией, гневных — во время встречи с Уругваем. Среди матчей иностранных команд выделяются «огненный» поединок Португалии с Испанией и «слёзная» игра Франции с Аргентиной.

По всплескам числа эмодзи можно определить события, которые вызвали яркую реакцию болельщиков. Например, самый сильный всплеск числа гневных эмодзи последовал за голом Домагоя Виды на 101-й минуте матча Россия — Хорватия. Самый резкий взлёт числа лайков произошёл в том же матче, через четырнадцать минут, после ответного гола Марио Фернандеса.