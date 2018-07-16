Сборная Санкт-Петербурга победила во второй конференции Чемпионата Европы по регби-7

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В ходе серии соревнований, которые проходили в субботу-воскресенье в эстонском городе Тарту, сборная Санкт-Петербурга стала победителем международных соревнований Rugby Europe по регби-7, обыграв национальные сборные Эстонии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Андорры и Белоруссии. Регбисты из Санкт-Петербурга показали стопроцентный результат, вырвав в каждом из шести матчей победу над соперником. Подробнее - в материале Planet Today.

Основу сборной Санкт-Петербурга составили молодые игроки из регбийного клуба «Нарвская застава», ставшего победителем турнира за Кубок России. В Тарту тренером команды выступил австралийский специалист Эндрю Куртейн, назначенный на должность главного тренера «Нарвской заставы» несколько недель назад.

Это вторые крупные соревнования, в которых петербуржцы играли с Эндрю, первым опытом стала первая в истории петербургского регби-7 победа команды на Кубке России в минувшие выходные. Накануне австралиец заявил национальному телеканалу НТВ, что уровень регби-7 в России стремительно растет.

По словам главного тренера молодежной сборной Бориса Иванова, главной целью участия петербургской команды в турнире является подготовка к IV Спартакиаде молодежи России, которая состоится 4-5 августа, и к сезону в целом. Команда также рассчитывает, что победа на соревнованиях Кубка Европы будет способствовать приглашениям на европейские турниры по регби-7, которых сегодня проводится довольно много.