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Кто победил в чемпионате мира по футболу 2018?

Понедельник, 16 Июля 2018 08:15
Кто победил в чемпионате мира по футболу 2018? Фото из открытых источников

Победителем чемпионата мира, проходившего с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

 

Ранее французы дважды играли в финалах мировых первенств, в 1998 году они переиграли сборную Бразилии со счетом 3:0, а в 2006-м в серии пенальти уступили итальянцам.

 

Сборная Хорватии показала лучший результат в своей истории, пишет ТАСС. Ранее самым весомым достижением хорватов были бронзовые медали турнира 1998 года, где в полуфинале они уступили французам со счетом 1:2.

 

Бронзовые медали чемпионата мира впервые завоевала команда Бельгии, переигравшая в матче за третье место англичан (2:0). Также лучшие для себя результаты в истории чемпионатов мира показали команды России и Ирана, сборные Исландии и Панамы впервые квалифицировались в финальную часть турнира.

 

Сборная России в современной истории (после распада СССР) ранее трижды принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира и ни разу не выходила из группы. В 1994 году россияне проиграли бразильцам (0:2) и шведам (1:3), а в заключительном матче разгромили сборную Камеруна со счетом 6:1 благодаря пяти мячам Олега Саленко. В 2002 году в Японии и Кореи российская сборная выиграла стартовый матч у команды Туниса со счетом 2:0, но в последующих двух уступила японцам (0:1) и бельгийцам (2:3). На чемпионате мира - 2014 в Бразилии россияне сыграли вничью со сборной Южной Кореи (1:1), уступили бельгийцам (0:1) и разошлись миром с алжирцами (1:1).

 

Сборная СССР достигла наилучшего результата на чемпионате мира 1966 года в Англии, где заняла четвертое место. Трижды советские футболисты выходили в четвертьфинал первенств планеты (1958, 1962, 1970). На завершившемся чемпионате россияне достигли аналогичного результата. В 1/4 финала подопечные Станислава Черчесова уступили в серии пенальти будущим финалистам турнира хорватам (2:2, 3:4).

 

Сборная Ирана одержала вторую в своей истории победу на чемпионатах мира, но выйти из группы не сумела. Ранее иранские футболисты на чемпионате мира 1998 года переиграли команду США (2:1), а в России в стартовом матче оказались сильнее марокканцев (1:0). Далее иранцы уступили испанцам (0:1) и сыграли вничью с португальцами (1:1). Сборная Ирана набрала четыре очка на групповом этапе турнира, что является лучшим результатом в ее истории.

 

Сборные Исландии и Панамы впервые в своей истории приняли участие в финальной стадии чемпионатов мира. Панамцы проиграли все три матча на турнире командам Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Туниса (1:2). Исландцы в стартовом матче сумели набрать первое очко в истории чемпионатов мира, сыграв 1:1 с аргентинцами, но в дальнейшем уступили сборным Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2). Первый мяч за сборную Панамы на мировых первенствах забил Фелипе Балой, а в составе исландцев - Альфред Финнбогасон.

 

Рекорды

 

На турнире было назначено и реализовано рекордное количество пенальти. Арбитры указывали на одиннадцатиметровую отметку 29 раз и в 22 случаях футболисты забивали. Больше остальных правила в своей штрафной нарушали датчане - три раза, наибольшее количество пенальти заработали сборные Англии и Франции (по три). Ранее рекордное количество назначенных одиннадцатиметровых было назначено чемпионатах мира 1998 и 2002 годов - по 18, а реализованных в 1998 году - 17.

 

Также был зафиксирован и рекорд по количеству мячей, забитых в свои ворота (автоголов) - 12, а хорват Марио Манджукич стал первым в истории автором автогола в финале. Первое место по этому показателю заняла сборная России, футболисты которой дважды отправили мяч в собственные ворота. В игре с участием российской сборной автоголом отметился защитник египетской команды Ахмед Фатхи. Ранее наибольшее количество голов в свои ворота было забито на чемпионате мира 1998 года - шесть.

 

36 матчей с начала турнира не заканчивались без забитых мячей. Единственная нулевая ничья на турнире была зафиксирована в матче между сборными Франции и Дании. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 1954 года, на том турнире нулевых ничьих не было, но он состоял из 26 матчей. На первенстве мира в России каждая команда отметилась как минимум двумя забитыми мячами.

 

Вратарь сборной Египта 45-летний Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Он провел заключительный матч группового этапа с командой Саудовской Аравии (1:2). Ранее старейшим участником финальной стадии мировых первенств был колумбиец Фарид Мондрагон. Он вышел на поле на 85-й минуте матча со сборной Японии (4:1) на турнире в 2014 году в возрасте 43 лет и трех дней.

 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным автором хет-трика. 33-летний футболист забил три мяча в стартовом матче португальцев на турнире в ворота команды Испании (3:3). Ранее это достижение принадлежало голландцу Роб Ренсенбринку, забившему в 1978 году три гола в ворота сборной Ирана в 31-летнем возрасте.

 

Мексиканец Рафаэль Маркес стал первым в истории игроком, которому довелось быть капитаном команды на пяти чемпионатах мира. По окончании турнира в России 39-летний Маркес объявил о завершении карьеры. Другой мексиканский футболист Хесус Гальярдо на 15-й секунде матча со сборной Швеции (0:3) получил самую быструю желтую карточку в истории мировых первенств. 36 лет назад в матче между сборными Италии и Польши желтая карточка Джампьеро Марини была показана на 51-й секунде.

 

Статистика

 

В 64 матчах чемпионата мира было забито 169 мячей, в среднем 2,64 гола за матч. Самой результативной командой чемпионата мира стала сборная Бельгии, забившая 16 голов в 7 матчах, она же забила больше всех мячей с игры - 14. Сборная Англии стала лучшей командой по голам, забитым со стандартных положений - на счету англичан семь мячей, из которых три с пенальти. Сборная России после розыгрыша стандартных положений отметилась тремя голами, в том числе одним реализованным пенальти.

 

Самой нарушаемой правила командой стала сборная Хорватии. Хорватские футболисты совершили 114 фолов и получили 15 желтых карточек, всего же на чемпионате мира было показано 219 желтых и 4 красные карточки. Также хорваты стали лучшими по оборонительным действиям - 301 (успешные отборы, выносы, вратарские сейвы) и по сумме ударов по воротам соперников - 115.

 

Лучшим бомбардиром турнира стал английский нападающий Гарри Кейн, забивший шесть мячей. Самым результативным игроком российской сборной стал Денис Черышев, забивший четыре мяча, столько же на счету у Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе (оба - Франция). Все голы российский полузащитник "Вильярреала" забил левой ногой и по этому показателю поделил первое место с французом Антуаном Гризманном. Колумбийский защитник Ерри Мина с тремя голами стал лидером по количеству мячей, забитых головой.

 

Наибольшее количество голевых передач на турнире, по две, сделали сразу 11 футболистов: россияне Артем Дзюба и Александр Головин, бельгийцы Эден Азар, Кевин Де Брюйне и Тома Мёнье, француз Антуан Гризманн, тунисец Вахби Хазри, бразилец Филипе Коутиньо, аргентинец Лионель Месси и Колумбиец Хуан Кинтеро.

 

Бельгиец Тибо Куртуа, признанный лучшим вратарем чемпионата мира, отразил больше всех ударов по своим воротам - 27 с показателем надежности 81,8%. Россиянин Игорь Акинфеев занял пятое место по количеству сейвов (15). По проценту отраженных ударов среди основных вратарей лидером турнир закончил вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель (91,3%) (француз Стив Манданда и поляк Лукаш Фабьяньский показали стопроцентную надежность, но провели по одному матчу).

 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал третьим человеком в истории футбола, выигравшим чемпионат мира в качестве игрока и главного тренера. Таким достижением обладают также бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр.

 

Нововведения

 

Впервые в истории чемпионатов мира была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал нововведение успешным. 20 раз главные арбитры сами просматривали повторы и 17 первоначальных решений были изменены с неправильных на правильные. Прибегнул к помощи VAR и главный судья финального матча Нестор Питана, который после видеопросмотра назначил пенальти в ворота хорватской сборной.

 

Еще одним нововведением на турнире стало разрешение использовать четвертую замену в дополнительное время. Первым тренером, сделавшим четыре замены в матче, стал Станислав Черчесов. На 97-й минуте матча 1/8 финала со сборной Испании (1:1, 4:3 по пенальти) Далера Кузяева заменил Александр Ерохин.

 

Всего 64 матча чемпионата мира в России посетили 3 031 768 человек, и по этому показателю он вошел в пятерку лучших за всю историю проведения турнира. Больше зрителей было в 1994 году в США (3 587 538), в 2006 году в Германии (3 359 439), в 2010 году в ЮАР (3 178 856), в 2014 году в Бразилии (3 429 876). Средняя посещаемость игр чемпионата мира в России составила 47 371 человек, по этому показателю турнир 2018 года занял 10-е место в истории проведения чемпионатов мира.

 

Чемпионат мира в России стал 21-м в истории и 11-м, который проводился на территории Европы. В десятый раз победителем турнира в Европе стала европейская сборная. В 1958 году сборная Бразилии, ведомая Пеле, одержала победу на чемпионате мира в Швеции. На завершившемся чемпионате первые четыре места заняли сборные из Европы.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги ЧМ2018
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