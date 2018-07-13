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Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Пятница, 13 Июля 2018 16:28
Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории Фото из открытых источников

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что считает российский мундиаль лучшим в истории проведения чемпионатов мира. Слова чиновника передает «Матч ТВ».

 

Инфантино привел в подтверждение своих слов соответствующую статистику. Функционер отметил, что турнир собрал более трех миллиардов телезрителей, и привлек более миллиона болельщиков в Россию. Он также высоко отозвался о применении системы видеопомощи арбитрам (VAR) и работе волонтеров, пишет Лента.ру.

 

«Я 20 лет в футболе, мне есть с чем сравнивать: это моя работа. Уровень инфраструктуры: арены, аэропорты... Это лучшее, что было на мундиале», — заявил глава ФИФА.

 

1 июля нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил проходящий в России мундиаль. «Приятно удивлен уровнем организации. Турнир хорошо структурирован, обеспечена безопасность. Я был счастлив здесь», — отметил форвард.

 

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В финале на стадионе «Лужники» встретятся команды Хорватии и Франции.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги фифа ЧМ2018
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