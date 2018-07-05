Почему наша команда, в которую никто не верил, одерживает победы одну за другой? Рассказывает экстрасенс Рафаэль Заманов

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Блестящие успехи сборной России по футболу стали настоящей неожиданностью даже для очень патриотично настроенных болельщиков, не говоря уже о мировой «футбольной общественности». Игра нашей команды поразила и россиян, и иностранных гостей. Казалось, что происходит настоящее чудо, и это действительно было так.

На самом деле, не только ежедневный тяжелый труд на тренировках, постоянное поддержание своей физической формы и мастерство тренера обеспечили целый ряд побед российской сборной по футболу. Немаловажное значение для невероятных футбольных успехов нашей страны имели и мотивационно-психологические, и даже иррациональные факторы.

Очень большую роль сыграла вера самих футболистов в свою победу, в то. что именно они достойны, могут и смогут выиграть и стать чемпионами мира по футболу. Иметь цель и добиваться ее – сильнейший мотивационный фактор, но он обладает и колоссальным энергетическим потенциалом. Так, благодаря этой цели российские футболисты смогли продемонстрировать свое растущее мастерство и одолеть достаточно серьезных противников – не только команду Саудовской Аравии, но и команды Египта и Испании.

Во-вторых, не стоит забывать о том, что чемпионат мира по футболу в этот раз проходит в России, на родине подавляющего большинства игроков нашей сборной. Россия – это Родина, это мать-земля, и наши футболисты не только боялись посрамить ее, но и черпали свои силы в родных просторах, в русской березке и таежном снегу, в горах Кавказа и жарком черноморском побережье. Вся наша земля – от Балтики и до Тихого океана – собралась с силами и дала мощный энергетический импульс сборной России.

Конечно, свою роль сыграли и суперсовременные стадионы, которые были построены специально к чемпионату. Они превратились в своеобразные крепости, дворцы футбола, предоставляя российским футболистам невероятную силу и веру в себя. Русские парни из сборной как мифические герои, современные гераклы, преодолевая любые преграды на своем пути, стремились к победе.

Цель – победить. Именно так и не иначе воспринимали футболисты нашей сборной свое почетное право быть хозяевами чемпионата. Именно победить и не сдаваться мотивировало их и правительство нашей страны, первые лица государства, которые искренне были душой и помыслами с нашей сборной даже тогда, когда находились вдали от стадионов, на которых разворачивались футбольные баталии.

Мысли и молитвы миллионов россиян, а также жителей других государств мира, болевших за нашу команду, в эти дни были со сборной России. Можно лишь догадываться о том, каким чудодейственным эффектом обладает великая Вера всех патриотов России, всех ее обитателей в победу своей команды. Вместе с футболистами сборной молился каждый из нас, вне зависимости от вероисповедания. Все желали победы своей сборной. Был сформирован мощнейший энергетический сгусток, который дал силу нашим спортсменам, позволил им одолеть серьезных и опытных соперников.

Нельзя не отметить и ритуальную сторону нашего футбольного триумфа. Спорт – это та сфера жизнедеятельности общества, которая очень сильно зависит от ритуалов. Можно сказать, что без обрядовой стороны спортивных мероприятий просто не существует. В свое время еще древние греки проводили целые комплексы обрядов и ритуалов перед началом Олимпийских игр. Сегодня каждое спортивное мероприятие, каждый вид спорта имеет свои ритуалы, и футбол не является исключением. Перед матчем был проведен целый ряд обрядов, мотивировавших футболистов на победу. Поэтому сыграть иначе россияне просто не могли.

Главный итог чемпионата и он же – сильнейшая мотивационная цель для наших футболистов – презентация России как великой и сильной, но гостеприимной и доброжелательной, открытой к миру страны. Наши футболисты и многочисленные фанаты, болельщики и любители футбола, а также миллионы простых людей, не интересующихся этим видом спорта, но умеющих и любящих встречать гостей, показали всему миру, что Россия – самая дружелюбная и адекватная страна, что с нами можно дружить, торговать, ездить к нам в гости в качестве туристов, деловых партнеров, студентов. Таким образом, футбол стал инструментом, показывающим всему миру подлинное лицо нашей страны.

Иностранцы были поражены, они восторгались и удивлялись оказанным приемом, называли Россию уникальной страной. Многие из них хотят еще и еще раз побывать в России. Естественно, что все эти факторы не могли не оказать стимулирующего влияния на игру нашей сборной. Я могу прогнозировать, что этот чемпионат станет переломным не только для спортивной, но и для социальной жизни нашей страны. Футбол получит в России еще большую популярность и Россия придет к победе, став сильнейшей в мире футбольной державо й. Вибрации миллионов россиян сделают свое дело, подтвердив, что Россия просто не может не быть великой.

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