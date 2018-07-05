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Почему наша команда, в которую никто не верил, одерживает победы одну за другой? Рассказывает экстрасенс Рафаэль Заманов

Четверг, 05 Июля 2018 15:03
Почему наша команда, в которую никто не верил, одерживает победы одну за другой? Рассказывает экстрасенс Рафаэль Заманов Фото из открытых источников

Блестящие успехи сборной России по футболу стали настоящей неожиданностью даже для очень патриотично настроенных болельщиков, не говоря уже о мировой «футбольной общественности». Игра нашей команды поразила и россиян, и иностранных гостей. Казалось, что происходит настоящее чудо, и это действительно было так.

 

На самом деле, не только ежедневный тяжелый труд на тренировках, постоянное поддержание своей физической формы и мастерство тренера обеспечили целый ряд побед российской сборной по футболу. Немаловажное значение для невероятных футбольных успехов нашей страны имели и мотивационно-психологические, и даже иррациональные факторы.

 

Очень большую роль сыграла вера самих футболистов в свою победу, в то. что именно они достойны, могут и смогут выиграть и стать чемпионами мира по футболу. Иметь цель и добиваться ее – сильнейший мотивационный фактор, но он обладает и колоссальным энергетическим потенциалом. Так, благодаря этой цели российские футболисты смогли продемонстрировать свое растущее мастерство и одолеть достаточно серьезных противников – не только команду Саудовской Аравии, но и команды Египта и Испании.

 

Во-вторых, не стоит забывать о том, что чемпионат мира по футболу в этот раз проходит в России, на родине подавляющего большинства игроков нашей сборной. Россия – это Родина, это мать-земля, и наши футболисты не только боялись посрамить ее, но и черпали свои силы в родных просторах, в русской березке и таежном снегу, в горах Кавказа и жарком черноморском побережье. Вся наша земля – от Балтики и до Тихого океана – собралась с силами и дала мощный энергетический импульс сборной России.

 

Конечно, свою роль сыграли и суперсовременные стадионы, которые были построены специально к чемпионату. Они превратились в своеобразные крепости, дворцы футбола, предоставляя российским футболистам невероятную силу и веру в себя. Русские парни из сборной как мифические герои, современные гераклы, преодолевая любые преграды на своем пути, стремились к победе.

 

Цель – победить. Именно так и не иначе воспринимали футболисты нашей сборной свое почетное право быть хозяевами чемпионата. Именно победить и не сдаваться мотивировало их и правительство нашей страны, первые лица государства, которые искренне были душой и помыслами с нашей сборной даже тогда, когда находились вдали от стадионов, на которых разворачивались футбольные баталии.

 

Мысли и молитвы миллионов россиян, а также жителей других государств мира, болевших за нашу команду, в эти дни были со сборной России. Можно лишь догадываться о том, каким чудодейственным эффектом обладает великая Вера всех патриотов России, всех ее обитателей в победу своей команды. Вместе с футболистами сборной молился каждый из нас, вне зависимости от вероисповедания. Все желали победы своей сборной. Был сформирован мощнейший энергетический сгусток, который дал силу нашим спортсменам, позволил им одолеть серьезных и опытных соперников.

 

Нельзя не отметить и ритуальную сторону нашего футбольного триумфа. Спорт – это та сфера жизнедеятельности общества, которая очень сильно зависит от ритуалов. Можно сказать, что без обрядовой стороны спортивных мероприятий просто не существует. В свое время еще древние греки проводили целые комплексы обрядов и ритуалов перед началом Олимпийских игр. Сегодня каждое спортивное мероприятие, каждый вид спорта имеет свои ритуалы, и футбол не является исключением. Перед матчем был проведен целый ряд обрядов, мотивировавших футболистов на победу. Поэтому сыграть иначе россияне просто не могли.

 

Главный итог чемпионата и он же – сильнейшая мотивационная цель для наших футболистов – презентация России как великой и сильной, но гостеприимной и доброжелательной, открытой к миру страны. Наши футболисты и многочисленные фанаты, болельщики и любители футбола, а также миллионы простых людей, не интересующихся этим видом спорта, но умеющих и любящих встречать гостей, показали всему миру, что Россия – самая дружелюбная и адекватная страна, что с нами можно дружить, торговать, ездить к нам в гости в качестве туристов, деловых партнеров, студентов. Таким образом, футбол стал инструментом, показывающим всему миру подлинное лицо нашей страны.

 

Иностранцы были поражены, они восторгались и удивлялись оказанным приемом, называли Россию уникальной страной. Многие из них хотят еще и еще раз побывать в России. Естественно, что все эти факторы не могли не оказать стимулирующего влияния на игру нашей сборной. Я могу прогнозировать, что этот чемпионат станет переломным не только для спортивной, но и для социальной жизни нашей страны. Футбол получит в России еще большую популярность и Россия придет к победе, став сильнейшей в мире футбольной державо й. Вибрации миллионов россиян сделают свое дело, подтвердив, что Россия просто не может не быть великой.

 

http://www.hilot.ru

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Футбол
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