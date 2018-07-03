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Спорт для быстроты и силы - паркур!

Вторник, 03 Июля 2018 19:46
Спорт для быстроты и силы - паркур! Фото из открытых источников

Что такое паркур

 

Термин «паркур» берет происхождение от «parcours du combattant», что в переводе с французского означает «полоса препятствий». Система тренировок для перемещения в городской местности была разработана французскими военными. Перебежки, прыжки и эффектные элементы акробатики сумели найти поклонников среди молодежи, дав основу одному из направления субкультуры. Зрелищные упражнения стали активно использоваться в качестве альтернативы занятиям в тренажерном зале.

 

Трейсеры (спортсмены, занимающиеся паркуром) используют возможности своего тела для преодоления разнообразных препятствий. Цель паркура — передвижение с максимальной скоростью в условиях плотной застройки. В отличие от обычного бега, прыжков или занятий в «качалке», упражнения трейсеров выглядят очень зрелищно.

 

Тренировки, сочетающие прыжки, бег и уличную акробатику, требуют высокой концентрации и хорошей физической подготовки.

 

Советы начинающим

 

  • Занятия надо начинать с общефизической подготовки: отжиманий, приседаний, подтягивания и тренировки мышц пресса.
  • Важнейшая составляющая паркура — бег. Ежедневно делайте пробежки, чередуя длинные и короткие дистанции.
  • Чтобы избежать растяжений и улучшить эффективность тренировок, комплекс упражнений должен начинаться с разогрева мышц и растяжки.
  • Следите за весом и употребляйте здоровую пищу. Каждый лишний килограмм жира сильно осложняет упражнения.
  • Обратите внимание на одежду. Кроссовки с цепкой подошвой, брюки и футболка, не стесняющие движений — обязательный атрибут трейсера.
  • Пейте достаточно воды, чтобы не допустить обезвоживания. Но делайте это не во время тренировок, когда избыток питья противопоказан.
  • Научитесь аккуратно и мягко приземляться после прыжка.
  • На турнике тренируйте вылазку — поднимайтесь сначала до уровня груди, потом делайте выход на руки.
  • Чтобы избежать травм при приземлении, в качестве первого элемента освойте ролл через плечо.
  • Контролируйте нагрузку на организм, чтобы не нанести вред здоровью.

 

Контроль нагрузок

 

В идеальном случае нужно тренироваться с индивидуальным тренером. Однако контролировать расход калорий и нагрузку можно и самостоятельно. Для этого подойдет фитнес-приложение uActive, скачать которое можно на NixSolutions Mobile Products. Оно ведет учет нагрузок в течение дня и определяет оптимальный режим в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. На основе uActive можно выстроить собственную эффективную систему тренировочных нагрузок. Отзывы о приложении доступны на NixSolutions Official reviews

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт  
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