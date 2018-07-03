Спорт для быстроты и силы - паркур!

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Что такое паркур

Термин «паркур» берет происхождение от «parcours du combattant», что в переводе с французского означает «полоса препятствий». Система тренировок для перемещения в городской местности была разработана французскими военными. Перебежки, прыжки и эффектные элементы акробатики сумели найти поклонников среди молодежи, дав основу одному из направления субкультуры. Зрелищные упражнения стали активно использоваться в качестве альтернативы занятиям в тренажерном зале.

Трейсеры (спортсмены, занимающиеся паркуром) используют возможности своего тела для преодоления разнообразных препятствий. Цель паркура — передвижение с максимальной скоростью в условиях плотной застройки. В отличие от обычного бега, прыжков или занятий в «качалке», упражнения трейсеров выглядят очень зрелищно.

Тренировки, сочетающие прыжки, бег и уличную акробатику, требуют высокой концентрации и хорошей физической подготовки.

Советы начинающим

Занятия надо начинать с общефизической подготовки: отжиманий, приседаний, подтягивания и тренировки мышц пресса.

Важнейшая составляющая паркура — бег. Ежедневно делайте пробежки, чередуя длинные и короткие дистанции.

Чтобы избежать растяжений и улучшить эффективность тренировок, комплекс упражнений должен начинаться с разогрева мышц и растяжки.

Следите за весом и употребляйте здоровую пищу. Каждый лишний килограмм жира сильно осложняет упражнения.

Обратите внимание на одежду. Кроссовки с цепкой подошвой, брюки и футболка, не стесняющие движений — обязательный атрибут трейсера.

Пейте достаточно воды, чтобы не допустить обезвоживания. Но делайте это не во время тренировок, когда избыток питья противопоказан.

Научитесь аккуратно и мягко приземляться после прыжка.

На турнике тренируйте вылазку — поднимайтесь сначала до уровня груди, потом делайте выход на руки.

Чтобы избежать травм при приземлении, в качестве первого элемента освойте ролл через плечо.

Контролируйте нагрузку на организм, чтобы не нанести вред здоровью.

Контроль нагрузок

В идеальном случае нужно тренироваться с индивидуальным тренером. Однако контролировать расход калорий и нагрузку можно и самостоятельно. Для этого подойдет фитнес-приложение uActive, скачать которое можно на NixSolutions Mobile Products. Оно ведет учет нагрузок в течение дня и определяет оптимальный режим в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. На основе uActive можно выстроить собственную эффективную систему тренировочных нагрузок. Отзывы о приложении доступны на NixSolutions Official reviews