Спорт для быстроты и силы - паркур!

Термин «паркур» берет происхождение от «parcours du combattant», что в переводе с французского означает «полоса препятствий». Система тренировок для перемещения в городской местности была разработана французскими военными. Перебежки, прыжки и эффектные элементы акробатики сумели найти поклонников среди молодежи, дав основу одному из направления субкультуры. Зрелищные упражнения стали активно использоваться в качестве альтернативы занятиям в тренажерном зале.
Трейсеры (спортсмены, занимающиеся паркуром) используют возможности своего тела для преодоления разнообразных препятствий. Цель паркура — передвижение с максимальной скоростью в условиях плотной застройки. В отличие от обычного бега, прыжков или занятий в «качалке», упражнения трейсеров выглядят очень зрелищно.
Тренировки, сочетающие прыжки, бег и уличную акробатику, требуют высокой концентрации и хорошей физической подготовки.
В идеальном случае нужно тренироваться с индивидуальным тренером. Однако контролировать расход калорий и нагрузку можно и самостоятельно. Для этого подойдет фитнес-приложение uActive, скачать которое можно на NixSolutions Mobile Products. Оно ведет учет нагрузок в течение дня и определяет оптимальный режим в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. На основе uActive можно выстроить собственную эффективную систему тренировочных нагрузок. Отзывы о приложении доступны на NixSolutions Official reviews
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