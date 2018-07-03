Российские успехи на ЧМ-2018 сравнили с потемкинскими деревнями

Фото из открытых источников

Известный спортивный обозреватель Джонатан Лю предположил, что успехи, демонстрируемые российской сборной в ходе Чемпионата мира по футболу 2018, являются всего лишь аналогом "потемкинских деревень". Соответствующая статья появилась в издании The Independent.

"Очевидно, что в реальности нет никакой "российской футбольной революции", о которой все говорят в последние дни. Сборная России пробилась в четверть финала ЧМ-2018 не благодаря, а вопреки логике. И очевидно, что Кремлю, который уже сравнил футбольную победу над испанцами с военной победой над гитлеровской Германией (что ужасно некорректно), такое развитие событий очень выгодно", — пишет Джонатан Лю.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что победив в одной восьмой финала ЧМ-2018, россияне получили шесть дней на отдых и восстановление перед одной четвертой. Это, по словам Лю, больше, чем у любого другого из участников 1/4.

Второго июля, напомним, испанский эксперт Эдуардо Кастелао назвал игру российской сборной весьма посредственной — россияне, как отметил Кастелао, стали одними из самых слабых соперников сборной Испании за всю историю последней. Но, тем не менее, каким-то чудом победили.

Победа над испанской сборной со счетом 4:3, напомним, досталась сборной РФ по итогам серии пенальти, при помощи которой решался исход игры.