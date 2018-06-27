Бизнес-модель «Luxury Low Cost»: DDX намерен изменить в РФ рынок фитнес-услуг

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Компания DDX открыла в Москве первый фитнес-клуб. Новый игрок на отраслевом рынке предлагает бизнес-модель «Luxury Low Cost» и новую концепцию «DIDGITAL IT ALL», намереваясь полностью изменить рынок фитнес-услуг и значительно нарастить его объем в общем выражении.

Согласно статистике, доля населения, занимающаяся в России фитнесом, оценивается в 3% (в Москве – 10%), хотя в крупных европейских городах этот показатель достигает 50%, а в среднем приближен к 25%. Как заметила Наталья Штромбах, генеральный директор DDX, большинство клубов в РФ стараются удержать те 3%, которые уже и так пользуются услугами фитнес-центров, теряя маржинальность и время.

Компания DDX намерена привлечь в фитнес-клубы людей, которые никогда в своей жизни не занимались фитнесом, предлагая им при этом беспрецедентно высокий уровень сервиса по максимально доступным ценам. Для этого игрок использует не только самые современные технологии и тренды, но и новую бизнес-модель «Luxury Low Cost».

Это значит, что посетители клуба получают услуги самого высокого качества: премиальное оборудование Техноджим, зону интенсивного тренинга TeamBeats, третью в России инновационную раму OUTRACE, SPA уровня пятизвёздочного отеля – с соляной комнатой из гималайской соли и мраморным хамамом, групповые программы мирового лидера LesMills, более 100 бесплатных групповых тренировок, а также сервис высшего класса – работа клуба с 6 утра до полуночи, welcome пакет, 600 шкафчиков и многое другое.

DDX делает ставку на доступность высококлассных услуг фитнеса, повышая также уровень цифровизации, который достигнут далеко не всеми фитнес-клубами мира. Посетители смогут пользоваться мобильным приложением, синхронизированным с фитнес-трекерами и популярными мобильными приложениями в области ЗОЖ, который поможет развиваться и повышать результаты. Кроме того, есть услуга персонального тренера в облаке. Доступ в клуб, к шкафчикам и разблокированию тренажеров предоставляет электронный браслет.

По словам Натальи Штромбах, многие пока относятся к модели «Luxury Low Cost» с сомнением, но DDX пошел на риск, поскольку новый рынок огромен.