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Папа Джонс и фонд Кириленко - детям открывают баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге

Пятница, 22 Июня 2018 14:37
Папа Джонс и фонд Кириленко - детям открывают баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге Фото из открытых источников

27 июня благотворительный фонд «Кириленко – детям» и его партнер – сеть пиццерий «Папа Джонс» – откроют новую баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге. Она разместится во Фрунзенском районе на территории спортивной школы олимпийского резерва «Купчинский Олимп» по адресу Софийская ул., д. 40, к. 4. Площадь объекта – 684 квадратных метра. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Строительство велось 6 месяцев: часть средств предоставила компания «Папа Джонс», остальные были собраны путем фандрайзинга на аукционе. В торжественной церемонии открытия примет участие глава благотворительного фонда, знаменитый российский баскетболист Андрей Кириленко.

 

«Наша цель – популяризировать спорт среди детей и подростков, привить интерес к здоровому образу жизни. Мы верим, что при желании каждый ребенок может вырасти чемпионом: если у него будут возможности тренироваться рядом с домом на хорошем стадионе. Доступная инфраструктура сегодня – залог будущих спортивных побед», – прокомментировал участие в проекте Кристофер Уинн, владелец сети «Папа Джонс» в России, СНГ и Центральной Европе. 

 

Это уже второй благотворительный проект, реализованный совместно компанией «Папа Джонс» и фондом «Кириленко – детям»: в 2016 году баскетбольная площадка была открыта в подмосковной Балашихе. До конца этого года аналогичные объекты будут построены еще в четырех регионах: Екатеринбурге, Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. 

 

Начало церемонии открытия площадки – в 12.00, торжественной части – в 13.00. 

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости спорт
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