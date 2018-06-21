Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает Лента.ру.
Победа южноамериканцев обеспечила сборной России досрочный выход в стадию плей-офф турнира. После победы над египтянами со счетом 3:1, команду Станислава Черчесова устраивала ничья или победа Уругвая в матче с саудитами.
Южноамериканцы также сыграют в 1/8 финала. У обеих команд по шесть очков.
Последний раз отечественные футболисты выходили из группы на чемпионате мира в 1986 году. Тогда сборная СССР в 1/8 финала турнира уступила бельгийцам со счетом 3:4.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Сборная России в заключительном матче группового этапа встретится с Уругваем. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
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