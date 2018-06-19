В Строгино состоялся детский турнир по футболу «ТОП-16» для ребят 2010 года рождения

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Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд, среди них было много именитых спортшкол: московские «Чертаново» и «Строгино», «Торпедо» Калуга, «Голик» Обнинск , ФК «Дмитров», «Звезда» Люберцы, «Щелково», «Мытищи», а также молодая и амбициозная команда ФК «Витязь» Ногинск. Подробнее - в материале Planet Today.

Несмотря на сильный состав участников, именно витязи с первых матчей приятно удивляли собравшихся своей поставленной игрой через пас.

Денис Гоманов - партнер программ по развитию детско-юношеского спорта и патриотического воспитания молодежи: «В Ногинском районе подмосковья уделяется особое внимание развитию детского спорта, причем как на уровне местных властей, так и отвественного бизнеса. Ведь наша общая задача воспитать умное, здоровое и патриотично настроенное молодое поколение!»

По результам игрового дня победа досталась ФК «Партизан», серебро взяли ногинские витязи, «Чертаново» стало третьим, а хозяева соревнований - футболисты «Строгино» заняли четвертое место.

Все дети получили массу позитивных эмоций, а их родители, хотя бы на денек, оторвались от экранов телевизоров, где идут трансляции матчей чемпионата мира по футболу, который впервые в истории проходит в России.