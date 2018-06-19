ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время

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Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче первого круга группового этапа чемпионата мира.

Встреча состоялась в понедельник, 18 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. Англичане вышли вперед на 11-й минуте, отличился Гарри Кейн. Сборная Туниса восстановила равенство на 35-й минуте — Фержани Сасси безошибочно исполнил пенальти.

Исход матча решился в добавленное ко второму тайму время. После подачи углового Кейн остался один на дальней штанге и головой отправил мяч в сетку ворот Туниса, пишет Лента.ру.

В турнирной таблице группы G лидируют бельгийцы. Ранее 18 июня они обыграли команду Панамы со счетом 3:0. Англичане занимают второе место. Тунисцы и панамцы очков не набрали и замыкают квартет.

Чемпионат мира проходит в России и продлится до 15 июля.