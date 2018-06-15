Песков объяснил жесты Путина после голов сборной России

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, объяснил, почему глава государства разводил руками после каждого гола отечественной сборной в ходе матча со сборной Саудовской Аравии.

Таким образом Путин как бы говорил сидящему рядом наследному саудовскому принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что за спортивную победу не извиняются. Жесты Путина, при этом, выглядели достаточно своеобразно.

"За победу в спортивном состязании не принято извиняться. Именно это и имел в виду Владимир Владимирович, когда разводил руками после голов нашей сборной", — цитируют Пескова средства массовой информации.

Вчерашний матч между сборными России и Саудовской Аравии, напомним, завершился тотальным разгромом саудитов — нашим футболистам удалось забить им пять голов, в то время как сборная СА не забила сборной РФ ни одного мяча. Игра, как отметили многочисленные футбольные эксперты, стала настоящим праздником для всех отечественных фанатов, устроенным сборной России в день открытия Чемпионата мира 2018. Который, напомним, будет проходить в одиннадцати городах России в течение месяца.