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Как использовать фитнес-браслеты с максимальной пользой

Четверг, 14 Июня 2018 22:16
Как использовать фитнес-браслеты с максимальной пользой Фото из открытых источников

Фитнес-браслеты часто позиционируются производителями как чудодейственные устройства, которые позволяют получить данные о физической активности и подбирать соответствующие темп и интенсивность тренировок. Но на практике только лишь браслета недостаточно, поскольку его функции сводятся к подсчету шагов и считыванию частоты вашего пульса.

 

Для каждого браслета поставляются специальные приложения, которые позволяют подсоединять устройства к мобильным телефонам и другим девайсам, где происходит сбор и обработка информации с фитнес-браслета. Таким образом, телефон или планшет выступают в роли хранилища информации о физической активности спортсмена.

 

Если вы посмотрите на эти данные, то вряд ли самостоятельно подберете правильную программу тренировок и интенсивность нагрузки. Вы сможете определить, не выходит ли ваш пульс при пробежке или занятиях не тренажере за пределы нормы, и больше ничего. Разработать график физических нагрузок на основе данных, предоставленных браслетом, могут только спортивный врач и тренер, а в идеале к этой команде должен подключиться еще и диетолог.

 

В такой ситуации помогают специальные программы, которые накапливают и анализируют данные о физической активности спортсмена. Компания Nix Solutions (подробнее о компании - на Nix Solutions Soft Facebook Acc) - один из флагманов разработки программного обеспечения в области медицины, создала приложение uActive для iOS-устройств. Программа предназначена для сбора и анализа информации, поступающей с различных датчиков физической активности, подсоединенных к устройству под управлением iOS.

 

Приложение было разработано под руководством фитнес тренеров, кардиологов и диетологов. При подсчете расхода калорий оно учитывает такие факторы, как возраст, вест и рост спортсмена, а также выбранный вид спорта. В результате программа показывает график, на котором отображается расход энергии во время занятий. Приложение uActive позволяет составить оптимальный график тренировок, избежав чрезмерной усталости и добавив нагрузку там, где это желательно.

 

Загрузив uActive в свое мобильное устройство, вы получите возможность подобрать программу тренировок под физическое состояние своего организма и строго контролировать интенсивность занятий. График тренировки позволит понять, когда организм будет готов к более интенсивным нагрузкам, чтобы вовремя внести корректировки. Отзывы о приложении можно почитать на Nix Solutions Software Facebook Reviews, а бесплатно скачать uActive можно по ссылке на https://www.nixsolutions.com/ru/product/uactive/ios/

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт  
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