Все готово к футбольному празднику! В России основательно подошли к вопросам безопасности

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Уже сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в ряде российских городов. Иностранные болельщики начинают заполонять центральные улицы и площади - там уже царит атмосфера футбольного праздника! Подробнее - в материале Planet Today.

Стадионы, фан-зоны, пресс-центры и штаб-квартиры национальных сборных под особым контролем сотрудников безопасности.

Игорь Чекулаев - руководитель союза предприятий безопасности «Русская охрана»: «Всеми службами и заинтересованными сторонами проделана колоссальная работа. Наши сотрудники также задействованы на ряде объектов. Задача создать максимально комфортные условия для иностранных гостей и российских любителей футбола!»

Все службы сейчас работают в особом режиме, чтобы иностранные гости чувствовали себя в безопасности. Вся методика была успешна обкатана ещё год назад во время кубка конфедераций, поэтому у иностранных гостей просто нет повода для беспокойства. В России они получат только позитивные эмоции от проведения главного футбольного события четырехлетия.