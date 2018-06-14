Все готово к футбольному празднику! В России основательно подошли к вопросам безопасности

Уже сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в ряде российских городов. Иностранные болельщики начинают заполонять центральные улицы и площади - там уже царит атмосфера футбольного праздника! Подробнее - в материале Planet Today.
Стадионы, фан-зоны, пресс-центры и штаб-квартиры национальных сборных под особым контролем сотрудников безопасности.
Игорь Чекулаев - руководитель союза предприятий безопасности «Русская охрана»: «Всеми службами и заинтересованными сторонами проделана колоссальная работа. Наши сотрудники также задействованы на ряде объектов. Задача создать максимально комфортные условия для иностранных гостей и российских любителей футбола!»
Все службы сейчас работают в особом режиме, чтобы иностранные гости чувствовали себя в безопасности. Вся методика была успешна обкатана ещё год назад во время кубка конфедераций, поэтому у иностранных гостей просто нет повода для беспокойства. В России они получат только позитивные эмоции от проведения главного футбольного события четырехлетия.
Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...
"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС
Американские школьники с нетерпением ждут каникул.
Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.