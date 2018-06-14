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Все готово к футбольному празднику! В России основательно подошли к вопросам безопасности

Четверг, 14 Июня 2018 11:32
Все готово к футбольному празднику! В России основательно подошли к вопросам безопасности Фото из открытых источников

Уже сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдёт в ряде российских городов. Иностранные болельщики начинают заполонять центральные улицы и площади - там уже царит атмосфера футбольного праздника! Подробнее - в материале Planet Today.

 

Стадионы, фан-зоны, пресс-центры и штаб-квартиры национальных сборных под особым контролем сотрудников безопасности.

 

Игорь Чекулаев - руководитель союза предприятий безопасности «Русская охрана»: «Всеми службами и заинтересованными сторонами проделана колоссальная работа. Наши сотрудники также задействованы на ряде объектов. Задача создать максимально комфортные условия для иностранных гостей и российских любителей футбола!»

 

Все службы сейчас работают в особом режиме, чтобы иностранные гости чувствовали себя в безопасности. Вся методика была успешна обкатана ещё год назад во время кубка конфедераций, поэтому у иностранных гостей просто нет повода для беспокойства. В России они получат только позитивные эмоции от проведения главного футбольного  события четырехлетия. 

 

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости безопасность
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