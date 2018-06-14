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Черчесову пообещали полет в космос в случае победы сборной России на Чемпионате мира

Четверг, 14 Июня 2018 08:02
Черчесову пообещали полет в космос в случае победы сборной России на Чемпионате мира Фото из открытых источников

Компания «Галактика» предложила отправить в космос главного тренера сборной России по футболу, Станислава Саламовича Черчесова, в случае победы нашей команды на ЧМ-2018. Все организационные и материальные расходы компания готова взять на себя.

 

«Мы верим, что ничего невозможного нет, самое главное – это желание, стремление к победе, - заявила Алия Прокофьева, основатель международной космической компании «Галактика». – Поэтому и предложили Станиславу Саламовичу такой необычный бонус. Он рулевой нашей команды, во многом от него и зависит результат. Хочется подарить стране настоящий праздник – не просто поучаствовать в турнире, а выиграть его».  

 

По утверждению представителей компании данное предложение уже направлено в РФС.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости спорт
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