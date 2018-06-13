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Кто примет Чемпионат мира по футболу 2026 года?

Среда, 13 Июня 2018 15:00
Кто примет Чемпионат мира по футболу 2026 года? Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

 

Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве.

 

Единственным конкурентом была заявка Марокко, сообщает ТАСС. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один человек воздержался при голосовании.

 

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных. Возможно, таковым станет уже мировое первенство в Катаре через четыре года. Администрация ФИФА не против такого шага, организация обсудит такую возможность с местным оргкомитетом. Увеличив количество участников чемпионата мира до 48 команд, ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года.

 

Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. При этом организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов.

 

В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м - США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.

 

Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, ранее они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Чемпионат мира Футбол
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